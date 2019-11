’Mama vindt jouw stoofschotel ook niet lekker!’

„Jóóóóngens... ETEN!”

Ik kon wel raden wat ze dachten. Oooo, daar heb je papa weer. Met zijn avondeten. Avondeten betekent spinazie, bloemkool, aardappels, rijst, tuinboontjes, spaghetti en nog meer van al dat smerigs. Saus, ja, dat staat ook weleens op tafel. Maar van papa en mama mogen wij daar nooit ons hele bord mee vullen.

Ah, daar kwamen de kids de trap af. Ik had weer eens flink uitgepakt en een heerlijke pan hachee gemaakt. Ik had al bedacht, dit noemen we geen hachee (pap, dat klinkt als diarree), maar stoofschotel. „Kijk, jongens. Stoofschotel. Heerlijk! Eet smakelijk.”

Nu was Vriendin ook geen fan van hachee – „O, draadjesvlees. Dat vindt mijn zus zo lekker” – maar ze deed dapper en stond als standvastige partner achter me. Althans... „Mmm”, probeerde ze, „lekker, hoor.” Het klonk meer jammerlijk dan gemeend.

Er gingen blikken over tafel, ik hoorde de puberhersentjes kraken als krekels in de dauw.

Zie je wel, mama vindt het ook niet lekker!

Nee, echt hè? Ik zie haar kijken.

Moet je kijken, er drijft een blaadje in de pan! Wat ís dat?

Ieuwww, een blaadje!

„Pap, er drijft een blaadje in de pan!”

„Jongens, doe normaal, dat heet laurier. Dat zorgt voor smaak.”

(Korte stilte) „Is er ook wat anders dan dit?”

Puberpeuter parkeerde zijn rijst intussen op katapultachtige wijze tegen de muur. „Aten ze dit ook in de oorlog, pap?” En bedankt. „Nee, dat zouden ze wel willen.”

(Een blik naar de pan) „Hoezo zou je dít willen?”

„In de oorlog waren ze al blij als ze tulpenbollen te eten kregen.”

„Tulpenbollen? Mmm, lijkt me best lekker.”

„Het ruikt in ieder geval sowieso beter dan dit.”

„Ja, sowieso. Hebben wij ook tulpenbollen?” „Nee, wel tosti’s.” En dus stond lulletje rozenwater die niet veel later klaar te maken voor zijn hongerige kroost. Papa at nog vier dagen hachee.

