Lisa had graag een ’abortusbuddy’ gehad

Een jaar geleden stond Lisa voor een zware keuze. Lisa: „Ik raakte ongewenst zwanger van mijn toenmalige partner en hij stelde mij voor de moeilijke keuze: hem of de baby. De relatie was voorbij op het moment dat hij die vraag stelde, maar ik wist niet of ík het zou kunnen. Ik had op dat moment al een kind van 9 maanden en twijfelde of ik het zou redden, twee jonge kinderen in mijn eentje.”

Twijfels

„Dus na heel veel getwijfel koos ik voor een abortus. Bij een kliniek in de buurt kon ik pas na drie weken terecht. Ik heb toen voor een andere stad gekozen, waar ik binnen een week terecht kon. Maar Lisa vond het er niet makkelijker op worden toen ze aankwam bij de kliniek. Want al vanuit de auto - haar ex ging mee omdat je na een abortus beter niet kan autorijden - zag ze posters met foto’s van embryo’s erop. „De foto’s en posters waarmee ze rond liepen waren op zo’n groot formaat afgedrukt, dat ik er amper omheen kon. Ze stonden weliswaar niet direct bij de ingang, maar toch. Ik keek om te beginnen al niet uit naar de abortus, maar door de foto’s werd het heel visueel gemaakt. Daarbij wás ik al moeder en laat een foto van een embryo me niet koud.”

Buddy

Met een nog vervelender gevoel liep Lisa de kliniek binnen, al kwam het die dag niet tot een abortus. „Ik vroeg mij af of ik dit wel echt wilde en was mij er mede ’dankzij’ de foto’s erg van bewust dat ik een kindje van 11 weken liet weghalen. Op dat moment had ik niemand die mij steunde - mijn ex gedroeg zich meer als de chaufeeur - en werd het mij te veel. Ik kon het niet en ben weggegaan. Maar na twee weken ben ik opnieuw gegaan. Want, nogmaals, ik wist dat in mijn situatie een abortus de beste keuze was.”

Om de weg naar de abortuskliniek ’makkelijker’ te maken, is er nu het buddysysteem bedacht. Vrouwen die een abortus laten plegen, kunnen een afspraak maken met een buddy. „Ik weet hoe fijn dat zou zijn. Die tweede keer was mijn tante mee en zij was - in tegenstelling tot mijn ex - wel echt een buddy. Ik merkte hoe fijn het was om samen met iemand te gaan die je echt steunt. Het hielp ook dat er die keer geen activisten waren, maar mentaal gezien is het hoe dan ook zwaar. Een vangnet is dan heel belangrijk.”

„Iedereen heeft zo haar eigen reden(en) voor het laten uitvoeren van een abortus. En met al die foto’s en nare teksten help je niemand, je maakt het alleen maar moeilijker voor de vrouw in kwestie. Nóg mooier zou het zijn als het buddysysteem wordt uitgebreid met nazorg. Maar voor nu zijn buddy’s een mooie, eerste stap.”

*Lisa is een fictieve naam. Haar echte naam is bekend op onze VROUW-Redactie.