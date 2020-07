Is Madonna (61) te oud voor naaktfoto’s?

Bekijk ook: Madonna deelt nieuwe naaktfoto en pareert kritiek

Dat Madonna niet preuts is, laat ze opnieuw zien met een Instagram-post. Nog maar een paar weken geleden deelde ze al een foto waarop ze slechts te zien was in een string en doorschijnende bh. Een combinatie die ze haar ‘huidige garderobe’ noemde. Nog voordat er kritiek geleverd kon worden, snoerde ze mensen de mond met de woorden: „En tegen degenen die op welke manier dan ook beledigd zijn door deze foto, wil ik zeggen dat ik met succes ben afgestudeerd aan de universiteit van ’kan me niets schelen’.”

Meer liefde

Blijkbaar kon er nog meer kleding uit, want op de foto die ze gisteren op Instagram deelde, draagt ze enkel een slip. Haar borsten worden slechts deels door haar armen bedekt en onder een van die armen is nonchalant een kruk (?) geplaatst.

Scroll je door de comments onder die foto, dan zie je deze keer meer liefde in de reacties. Zo laat een fan in een reactie weten niet te snappen waarom ze ooit botox is gaan gebruiken, omdat de mooiste delen van haar lichaam de delen zijn die onbehandeld zijn gebleven. Dus waar Madonna na het posten van een blote foto op haar leeftijd (61) eerder bakken met kritiek over zich heen kreeg, krijgt ze nu een stuk meer waardering.

Praat mee

