VROUW Magazine Vicky (31): ’Soms vind ik het hebben van grote borsten lastig’

Door Naomi van Asperen Kopieer naar clipboard

Vicky: „Door mijn ogen straal ik. Ze hebben een mooie kleur en vaak zeggen mensen dat ik lach met mijn ogen.” Ⓒ Stef Nagel

Onze populaire rubriek ’Blootgeven’ is terug van weggeweest. Elke week hult een VROUW-lezeres zich in lingerie en geeft zich - bijna - bloot. Deze week Vicky de Groot (31). Ze is 1.65 meter lang, weegt 63 kilo en draagt maat 36/38. Ze is single, werkt als virtual assistent en schreef het boek Inspiratieverhalen.