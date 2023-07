’Help, mijn vader wil trouwen met zijn dertig jaar jongere vriendin!’

De vraag

Lieve Miriam,

Vier maanden geleden overleed compleet onverwacht mijn moeder op slechts 66-jarige leeftijd. Mijn vader was gebroken. Logisch. Ze waren meer dan veertig jaar samen! Ik ben enig kind, dus heel veel kwam op mijn schouders terecht omdat papa niet in staat was om ook maar iets te regelen en ook omdat hij een beetje tekenen vertoonde van dementie.

Maar nu komt het. Al na twee maanden had hij een nieuwe vriendin. En dat niet alleen: die vrouw is van mijn leeftijd! Ze zat zelfs ooit bij mij in de klas! Ik vond haar toen al onuitstaanbaar, maar nu komt het. Mijn vader en dat mens denken er serieus aan om te gaan trouwen! Nog geen vier maanden na de dood van mijn moeder wil mijn vader gaan trouwen met een vrouw die dertig jaar jonger is dan hij. Toen ik dat via via hoorde ben ik onmiddellijk naar hem toegegaan en om tekst en om uitleg gevraagd. Gaat hij dan onder huwelijkse voorwaarden trouwen? Of hij wel helemaal goed bij zijn hoofd was? Hij werd woedend en sommeerde mij het huis te verlaten.

Via social media heb ik haar een berichtje gestuurd of ze wel helemaal lekker was. (Maar dan iets anders verwoord.) Haar reactie was dat ze mijn berichtje aan mijn vader had laten lezen en dat hij nu niets meer van mij wil weten. Toen ik papa opbelde hing hij meteen op en gisteren ontving ik een brief waarin hij mij te kennen gaf dat hij haar zijn erfgename zou laten worden. Ik ben al de hele dag van slag en zit helemaal te bibberen van woede en onmacht. Help wat kan ik doen? E. uit K.

Het antwoord

Wat een ellende. Eerst verlies je onverwachts je moeder en zit je waarschijnlijk nog volop in de rouw om haar, en nu dit. Ik begrijp jouw onmacht en woede, maar vooral je verdriet volkomen. Tijd voor actie. Je schrijft nergens dat er ooit officieel is vastgesteld dat jouw vader tekenen van dementie vertoonde. Want als dat zo is, dan zou je zijn testament aan kunnen vechten. Het lijkt mij verstandig om sowieso gratis advies in te winnen bij een notaris.

Ga eens rustig zitten en denk eens goed na wie jij van al jullie familieleden of vrienden van je ouders op de hoogte kunt stellen van de huidige situatie. Iemand via sociale media nare berichten sturen was niet verstandig, maar wel begrijpelijk als de emoties zo hoog oplopen.

Ga een rustig gesprek aan met die persoon van wie jij weet dat hij of zij een fijn contact heeft met je vader en leg aan hem of haar uit dat jij je sowieso al zorgen maakte om zijn geestelijke toestand. En zeg dat je nu het gevoel krijgt dat die nieuwe vriendin misbruik gaat maken van jouw nog enige levende ouder.

Natuurlijk gun jij je vader een nieuwe partner, maar het kwam een beetje rauw op je dak vallen dat dat al zo snel was na het overlijden van je moeder. Vraag diegene om het gesprek met je vader aan te gaan.

Jouw vader moet weten hoeveel jij van hem houdt en hoeveel zorgen jij je om hem maakt. Natuurlijk gun jij hem nieuw levensgeluk, maar niet zo. En niet op deze manier.

Weet je wat het is, lieve E. uit K.? De soep wordt nooit zo heet gegeten als dat hij wordt opgediend. Het lijkt mij sterk dat jouw vader binnen enkele dagen al zijn testament aan laat passen vanwege die nieuwe vriendin en na die aanvaring met jou. Ga op zoek naar een vertrouwenspersoon die kan bemiddelen tussen jou en je vader. En weet, als het toch zo ver komt dan kan je vader jou als kind in zijn testament onterven, maar jij kan een deel van de erfenis van je vader opeisen. Dat deel is de legitieme portie waarop het kind altijd recht heeft.

Dat je vader denkt dat hij een nieuwe liefde heeft gevonden in een vrouw van jouw leeftijd? Daar kun jij niets aan veranderen. En hoe vervelend jij dat ook vindt: je vader moet beseffen dat jij hem echt het beste gunt. Ook als dat een vrouw is die jij totaal niet ziet zitten. Als dat tot hem doordringt, dan weet ik zeker dat hij jou echt niet uit zijn leven zal gaan verbannen. Heel veel sterkte en wijsheid gewenst. Liefs, Miriam

