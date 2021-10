Moet al het speelgoed genderneutraal worden of slaan we door?

De laatste jaren staat genderneutraliteit in de spotlights. Bij genderneutraliteit maak je geen onderscheid tussen mannen en vrouwen en daarbij ook niet tussen hun eigenschappen, gedragingen en voorkeuren. Afgelopen jaren kwam al in het nieuws dat veel ouders hun kinderen willen opvoeden zonder het een meisje op jongen te noemen. Het kind mag zowel met jurkjes als broeken naar school. Er wordt dus geen stempel op gender gedrukt.

Genderneutrale afdeling

Bij speelgoed denken we al vaak dat auto’s voor jongens zijn en barbiepoppen voor meisjes. Maar wat als jouw zoon toch liever een toneelstukje speelt met barbiepoppen of voor de stellage vol ‘meiden’ sjaals staat? Er staat toch echt vaak duidelijk dat het voor meisjes is. Vanaf 2024 moeten alle warenhuizen in Californië een genderneutrale afdeling hebben, daardoor voorkomen ze dat een meisje naar de jongensafdeling moet en andersom. Het betekent niet dat de andere afdelingen niet meer mogen bestaan.

Lego trekt die lijn nog wat verder door. Uit het onderzoek dat Geena Davis Institute on Gender in Media deed voor Lego, blijkt namelijk dat meisjes geen probleem hebben om met jongensspeelgoed te spelen, maar dat dat andersom heel anders ligt. 71 procent van de ondervraagde jongens van 6 tot 14 jaar vreesden namelijk dat ze werden uitgelachen als ze met meisjesspeelgoed speelden. Door die stereotypes weg te nemen, hoopt Lego dat de jongens ook eerder met speelgoed spelen dat voorheen voor de meiden bedoeld was.

Aansturing van ouders

Uit het onderzoek voor Lego bleek ook dat ouders een grote rol spelen in het verschil tussen jongens en meiden. De jongens worden door hun ouders meer gedreven tot sport en de meiden tot drie keer meer naar de keuken meegelokt.

In 2019 kwam demissionair minister Van Engelshoven al met haar twijfels over de scheiding tussen jongens- en meisjesspeelgoed. Toentertijd reageerden Kamerleden daar nog fel op. Ook Twitter ging los op de uitspraak van Van Engelshoven. Zo vonden verschillende mensen dat ze een punt had.

In 2021 is de discussie nog steeds niet gestopt.

Maar niet iedereen is het daarmee eens.

