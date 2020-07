Verpleegkundige Ivy: Mondkapjes zijn buitengewoon effectief

„De heftige onrust in de samenleving heeft mij er toe aangezet mij te gaan verdiepen in studies met betrekking tot de veiligheid van het gebruik van maskers en het lezen van reacties op social media, nationaal en internationaal. Hierop heb ik mijn mening gebaseerd.

Ik heb de afgelopen 30 jaar op operatiekamers gewerkt en ik ben er nog steeds werkzaam. Een groot deel van die tijd draag ik, of heb ik een masker gedragen. Ik heb in die jaren met honderden (waarschijnlijk duizenden) collega’s gewerkt, die ook maskers droegen.

Geen van ons werd ziek, viel flauw of stierf door gebrek aan zuurstof.

Niemand van ons werd ziek, viel flauw of stierf door te veel kooldioxide in te ademen.

Niemand van ons werd ziek, viel flauw of stierf door het inademen van een beetje van onze eigen uitgeademde lucht.

Laten we hiermee beginnen en een einde maken aan die bangmakerij!

Dwars door het masker

Het is waar dat sommige mensen met gevorderde longaandoeningen zo kwetsbaar kunnen zijn dat een masker hun toch al zwakke ademhaling moeilijker kan maken. Als je longen zo slecht zijn, zou je op dit moment waarschijnlijk niet in het openbaar uit moeten gaan; de gevolgen als je wordt blootgesteld aan Covid-19 zouden waarschijnlijk vernietigend zijn.

Maar, vragen mensen zich af, kunnen virussen niet dwars door het masker gaan, omdat ze zo klein zijn? („Maskers houden virussen net zo goed buiten als een hek met kettingschakels muggen buiten houdt,” hoor ik sommigen zeggen.)

Het is waar dat individuele virusdeeltjes door de poriën van een masker kunnen gaan; virussen bewegen echter niet vanzelf. Ze vliegen niet door de kamer als een mug, wiebelen als een worm door je masker of vliegen als een mug over je neus. Het virus is in wezen niets meer dan een kleine klodder genetisch materiaal.

Wat heb je te verliezen?

Covid-19 reist in een carrier - de drager is een vloeibare druppel; vloeibare druppels die je uitdrijft als je hoest, niest, zingt, lacht, praat of gewoon uitademt. De meeste van die vloeistofdruppels krijgen de kans niet om zich te verspreiden als je een masker draagt wanneer je een ruimte binnenkomt.

Het dragen van een masker is een zeer efficiënte manier om ánderen te beschermen als je het virus bij je draagt (zelfs als je niet weet dat je besmet bent). Bovendien, als de vloeistofdruppels van iemand anders op jouw masker terechtkomen, zullen veel van die druppels daar niet doorheen gaan. Dit geeft de drager ook wat extra bescherming. Maar de belangrijkste reden om een masker te dragen, is om ANDEREN TE BESCHERMEN.

Zelfs als je niet om jezelf geeft, draag je masker om je buren, collega’s en vrienden te beschermen! Een masker is zeker niet 100% beschermend. Het lijkt er echter op dat de ernst van een Covid-19-infectie op zijn minst gedeeltelijk ’dosisafhankelijk’ is. Met andere woorden: hoe meer virusdeeltjes je lichaam binnenkomen, hoe zieker je wordt. Waarom zou je dat volume niet verlagen als je kunt? Wat heb je te verliezen?!

Bekijk ook: Chinezen verbaasd over Nederlandse twijfel bij mondkapjes

Drie minuten handen wassen

Op de opmerking dat de lucht op de operatiekamers steriele lucht is en dus niet hetzelfde als de buitenlucht, kan ik het volgende antwoorden: een operatiekamer bevat schone, koude gefilterde lucht (door Hepa-filters) en afgesloten ruimtes, maar de kamer zelf is niet steriel. Alleen het te opereren gebied/lichaamsdeel wordt vóór de operatie gedesinfecteerd.

Het OK-team wast de handen 3 minuten voor de ingreep, volgens een vast protocol. De handen zijn dan ’schoon’, maar niet steriel. Daarna gebruiken we handalcohol om de handen extra te desinfecteren. De operatiejassen, handschoenen, overige spullen en de instrumenten die gebruikt worden tijdens de ingreep, zijn wel steriel. Eenmaal aangekleed en ready om te opereren, mag je nergens meer aan zitten, dus ook niet aan je masker. Dit kan soms uren duren. Wij kunnen tijdens het opereren ook niet effe het masker op- en afzetten.

Het is gemiddeld 17 /18 graden Celsius op een OK. De temperatuur wordt laag gehouden om de groei van bacteriën tegen te gaan. Niet kouder, omdat wij als operatiekamer-personeel de lage temperaturen niet aankunnen. Met als gevolg lichamelijke klachten, en dan komt onze gezondheid in gevaar.

Bekijk ook: Zo maak je mondkapjes

Zet ’m op

Vanaf 5 augustus 2020 is het dragen van een mondkapje verplicht op drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam. De veiligheidsregio’s benadrukken dat het geen vervanging is van de anderhalve meter maatregel. Zorg er trouwens voor bij het opzetten van het neus/mondmasker, dat zowél je neus als mond is bedekt!

Aanbevelingen rond maskergebruik zijn verwarrend. De wetenschap is dat niet! Er zijn aanwijzingen dat maskers buitengewoon effectief zijn om het coronavirus te vertragen en misschien wel het beste hulpmiddel dat momenteel beschikbaar is om het te bestrijden.”