’Een hond is een dier en nooit te vertrouwen’

„Uiteraard is die van jou de liefste. De hond is als een kind voor je, ligt misschien wel in je bed en wordt standaard meegenomen in de afsluiting op verjaardagskaarten. Honden zijn tegenwoordig allang geen dieren meer, maar volwaardige leden van de familie. Ze hebben jasjes aan of sassy truitjes. Hun namen prijken op rouwadvertenties, geen discussie zo fel als die onder een bericht over honden en we hebben er als ’bezitter’ allemaal verstand van.

Jack Russells

Maar misschien moeten we weer eens even normaal gaan doen. 150.000 bijtincidenten per jaar. 30% van die gevallen eindigt met een bezoek aan dokter of ziekenhuis. En kinderen zijn het vaakst slachtoffer. Ik heb twee Jack Russells en hoeveel ik ook van ze hou: ik vertrouw ze niet. Ze zijn om op te vreten als je ze ziet. Van die ruwharige diertjes met van die ondeugende oogjes; we kennen ze voor de grap allemaal karaktereigenschappen toe.

Moordmachines

Ollie hebben we als zwakbegaafd bestempeld en waarschijnlijk nog terecht ook. Zelden zag ik zo’n domme hond. Ongelooflijk lief, maar hemeltergend onintelligent. Nee dan Puck. Onverschrokken, een heel stuk slimmer en ook echt een schat. Iedereen die ze ziet, zal het beamen. Totdat je er eens bij bent als ze elkaar in de haren vliegen. Geloof mij: een slachtpartij tussen twee agressieve leeuwen is er niets bij. Ollie en Puck zijn moordmachines, vermomd als hond.

Vriendinnen

Ze deden het een periode elke dag, om de rangorde te bepalen. Dat ging er niet zelden bloederig aan toe. Inmiddels zijn ze allebei gesteriliseerd en is de rust redelijk teruggekeerd in huis. Het zijn weer vriendinnen, maar ze grijpen elkaar nog steeds wel eens om een statement te maken. Daar moet je je hand niet tussen stoppen, dat bekoop je met een bijtwond. Maar verder enige hondjes.

Rillingen

Ik krijg er altijd de rillingen van, van mensen die foto’s van pasgeboren baby’s, slapend op een hond op social media plaatsen. Dat zijn vaak niet de meest voor de hand liggende honden voor dergelijke foto’s (hoewel er voor zulke foto’s geen hond voor de hand ligt), maar honden die door de mens gefokt zijn om te vechten en zelfs te doden. Het doel van zulke beelden is duidelijk: kijk mijn hond eens lief zijn.

Doodbijten

Het zal wel. In die splitsecond dat jij een paar meter afstand van je baby en hond neemt om dat leuke kiekje te nemen, kan je baby gaan krijsen, je hond zich kapot schrikken en er iets gebeuren wat je nooit, maar dan nooit meer kunt terugdraaien. Je hond kan je baby bijten. Doodbijten, weten we nu door het verhaal van de acht maanden oude Robin. Hij werd even alleen gelaten met de herdershond van opa en oma en sloeg toe. Je hoeft niet over een rijk inbeeldingsvermogen te beschikken om je te bedenken hoe afschuwelijk dat moet zijn geweest.

Trouwe viervoeter

Het gerechtshof Amsterdam gaat de grootouders vervolgen, wegens dood door schuld. Hun – inmiddels ex-schoondochter Esther – wil dat. Ze wil dat iedereen van Robins verhaal leert en dat haar kind het laatste slachtoffer is. Opa en oma hebben ongetwijfeld ook gedacht dat hun hond het niet zou doen. Net zoals wij dat vrijwel allemaal van onze trouwe viervoeter denken. Maar steek je je handen er werkelijk voor in het vuur?

Slecht gesocialiseerd

We hebben massaal honden aangeschaft de laatste twee jaar; we moesten iets terwijl we ons kapot verveelden door de lockdown. Deze slecht gesocialiseerde honden kregen amper training en werden veelal ’opgevoed’ door mensen zonder enige ervaring. Die honden zijn nu volwassen en lang zo koddig en fluffy niet meer als in het begin. Ze zitten misschien wel een beetje in de weg nu kantoor weer open is en trekken wel erg vaak hun lip op naar de kleine die inmiddels rondkruipt en steeds in de hondenmand wil zitten. Accidents waiting to happen.

Kinderen onder de zes

150.000 bijtincidenten per jaar en dat zullen er alleen maar meer worden door de corona-honden-toename. Het is niet te laat om alsnog een gedragsdeskundige in te schakelen of een training te volgen. En je kunt nooit voorzichtig genoeg zijn. Vooral kinderen onder de zes lopen gevaar; zij zijn onberekenbaar in hun gedrag en de hond kan ze zien als vijand of zelfs als prooi. Laat ze nooit alleen met elkaar in een kamer. Laat Robin het aller, allerlaatste slachtoffer ooit zijn.”