Daghoroscoop 14 november

VANDAAG JARIG

Bent u nog alleen dan kunt u vlakbij huis een partner vinden of via familie of vrienden. Een oude vlam kan weer in beeld verschijnen, maar dat kan gebeuren terwijl u getrouwd bent. Dat zal die relatie destabiliseren, maar ook een “helende werking” hebben, als oude vetes worden weggevaagd.

RAM

Er kan chaos ontstaan. Het risico bestaat dat iemand u in de steek laat en dat kan een naaste zijn maar ook iemand bij een financiële instelling. Stel vragen en eis eerlijke antwoorden. Misschien hebt u een fout gemaakt of te veel geld uitgegeven.

STIER

Zorg dat u grondig en betrouwbaar handelt in alles wat u onderneemt. Verwacht echter niet van anderen dat zij overeenkomstig uw normen zullen opereren. U kunt in een pijnlijke situatie terechtkomen als u te veel vertrouwen schenkt.

TWEELINGEN

Het kan een stressvolle dag worden. Richt u op dringende taken die weinig fysieke inspanning vereisen, en doe onbelangrijke klussen een tijdje later. Uw behoefte aan vrijheid en ruimte kan in een relatie tot problemen leiden.

KREEFT

Geniet van goed gezelschap; wissel toekomstplannen en ideeën uit en luister naar de suggesties van anderen. Ga echter niet met vrienden in discussie over geld en let ook op uw uitgaven. Er kan zich plotseling bezoek van verre aankondigen.

LEEUW

U overleeft deze dag als u met stress weet om te gaan. Bent u echter iemand die onder druk snel bezwijkt, dan is het verstandig een plan B klaar te hebben. Datgene wat u wilt kan moeilijker zijn dan anders. U zult moeten geven en nemen.

MAAGD

Op romantisch gebied kunnen de vonken eraf vliegen. Het zal er om gaan uw dromen op één lijn te brengen met uw positie. U zult er versteld van staan als een schijnbaar onbereikbare droom een feit wordt, maar u moet wel meewerken.

WEEGSCHAAL

Er is de komende dagen sprake van tegenstrijdige krachten waardoor storingen kunnen optreden in geldzaken en de liefde. U zult uw comfortabele stoel moeten verlaten en uw communicatieve talent moeten inzetten.

SCHORPIOEN

Uw gevoel van veiligheid kan worden bedreigd door een ongelukkige partner of door werkomstandigheden. Laat, wat er ook gebeurt, uw emoties niet de overhand krijgen. Een pragmatische aanpak levert het beste resultaat.

BOOGESCHUTTER

U krijgt zeker met obstakels te maken. Zorg dat uw immuunsysteem op peil is en tref noodzakelijke maatregelen als iemand die u na staat onwel is. Volg de instructies van een arts op en doe niets op uw eigen houtje.

STEENBOK

U kunt met heftige emoties en manipulaties te maken krijgen. Controleer uw motieven als het om uw daden gaat en doe niet mee aan emotionele blackmail. Onderhandelingen mislukken als u zich in de verdediging laat drukken.

WATERMAN

De workaholics onder u die te veel aandacht besteden aan hun ambities kunnen met frictie te maken krijgen tussen hun privé- en professionele leven. Door uw tijd verstandiger te verdelen kan onenigheid worden voorkomen.

VISSEN

Een poging te vluchten uit een liefdesaffaire kan voor problemen zorgen. U bent zeer wel in staat om praktisch te zijn. Denk goed na voor u een besluit neemt. Iets wat u vroeger iemand hebt aangedaan, kan u nu achtervolgen.

