’Uit jaloezie boekte ik expres dezelfde camping als mijn ex’

„Mijn ex wilde namelijk altijd naar een resort. En nu zou meneer op een luchtbed gaan liggen in een tent met luifel... ik vond het wat.

Stikjaloers

Nou, ik vond het vooral vreselijk irritant. En ik was stikjaloers. Om hem te zieken besloot ik naar precies dezelfde camping te gaan. Ik had zijn auto – een oldtimer – al snel gespot en ging op het bijbehorende veld staan. Het ging me er vooral om dat hij ons zou zien. Ik had namelijk ook mijn nieuwe vriend meegenomen.

Het was nog maar vier maanden aan en eigenlijk was ik er helemaal niet zeker van dat hij bij mij paste, maar ik wilde mijn ex laten zien dat mijn leven echt niet voorbij was. Dat andere mannen mij nog wél aantrekkelijk vonden. Nee, ik had mijn vriend niet verteld dat mijn ex ook op de camping stond. Hij was zichtbaar not amused toen we elkaar bij de wasbakken tegenkwamen. Maar ik gooide het erop dat het allemaal puur toeval was. Dat ik juist stomverbaasd was dat uitgerekend hij, de campinghater, hier was beland.

Samen borrelen

De mannen waren overduidelijk niet blij met de situatie, maar de nieuwe vriendin van mijn ex zag er de lol wel van in. Ze stelde zelfs voor om die avond samen te borrelen! Mijn ex wierp snel tegen dat hij net met haar uit eten wilde. Dat was even ongemakkelijk. Hij wilde mij écht niet zien.

Maar de volgende avond kon hij er niet onderuit; het hele veldje ging aan de barbecue, dus uiteindelijk zaten we met z’n allen voor hun tent. Gek genoeg werd het al snel gezellig. Zijn nieuwe vriendin bleek een enorme kletser dus stiltes vielen er niet. En mijn vriend had ook een klik met mijn ex, want hij was eveneens gek op oude auto’s.

Eigen weg

Hoe dan ook: mijn plan om mijn ex jaloers te maken viel in duigen. Uiteindelijk werden het twee heerlijke weken, waarin we onze frustraties uitspraken en eindelijk uit onze boze, onredelijke fase konden stappen. Heel therapeutisch allemaal. Maar ja, toen was de vakantie voorbij en gingen we weer onze eigen weg. En eigenlijk miste ik mijn ex toen nog veel meer. Ik had op de camping namelijk weer de man gezien op wie ik ooit verliefd was geraakt.

Niet lang daarna heb ik het met mijn vriend uitgemaakt. Ik wist gewoon dat hij het niet was. Uit pure woede zei hij dat-ie al wekenlang appte met de vriendin van mijn ex, en dat hij wel begreep waarom hij voor haar had gekozen. Anderhalve week later belde mijn ex huilend op: zijn vriendin had hem verlaten. Waarom wist hij niet. Ik wel, maar dat heb ik hem niet verteld. Inmiddels komt hij weer geregeld bij me over de vloer – als vrienden, zegt hij er steeds bij. En ik beaam dat dan. Maar stiekem hoop ik dat er weer een kans voor ons is.”