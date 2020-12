Tienermoeder Romy: ’Ik voel me schuldig tegenover mijn kinderen’

In de vorige aflevering was te zien dat het jonge stel een eigen woning heeft toegewezen gekregen in Capelle aan den IJssel. Vandaag krijgen ze de sleutel en gaat het klussen beginnen. Door de verbouwing van hun nieuwe huis hebben Romy en Emre minder tijd om bij baby Jaxx in het ziekenhuis te zijn. De verpleging van het Sofia Kinderziekenhuis spreekt hen hierop aan.

Schuldgevoel

Jaxx ligt nu op de High Care afdeling in het ziekenhuis, de afdeling waar vitale functies worden bewaakt en overgenomen. „Dit betekent dat de ouders de verzorging steeds meer zelf moeten gaan doen,” vertelt Romy. „Maar door de drukte van onze nieuwe woning ben ik nu af en toe niet bij een voeding of het verschonen van een luier. En dan hebben we ook nog Mason, waar ik voor moet zorgen. Ik heb onze situatie uitgelegd aan de verpleging, maar niet iedereen begrijpt ons. Er is mij nu verteld dat ik er te weinig voor Jaxx ben. Dat doet veel pijn. Ik voel me al schuldig voor het feit dat hij hier nu ligt.”

Romy en Emre voelen zich aangevallen door de verpleging van het ziekenhuis. Terwijl het bij Emre zorgt voor woede, uiten de beschuldigingen bij Romy zich in schuldgevoel. „Als ik bij Jaxx in het ziekenhuis ben, voel ik me schuldig naar Mason toe omdat ik dan weer niet bij hem ben. En andersom. Het is heel lastig. Ik weet dat ik er niet veel aan kan doen, maar toch voel ik me ontzettend schuldig.”

Verontrustend telefoontje

Alsof deze woordenwisseling niet voor genoeg problemen zorgt, krijgt de tienermoeder ook nog een verontrustend telefoontje van de oogarts. De kleine Jaxx is onlangs geopereerd aan zijn netvlies, dat na de vroeggeboorte niet goed is doorgegroeid en nu heeft losgelaten. Romy: „De arts is bang dat Jaxx blind is… Hij is vorige week in Veldhoven geopereerd aan zijn oogjes, maar de operatie lijkt te laat te zijn uitgevoerd. De kans is groot dat hij nu nooit meer iets kan zien.”

Benieuwd hoe Romy en Emre deze nieuwe tegenslag verwerken? Bekijk hier de nieuwe aflevering.