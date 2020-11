Hoe ga jij Pakjesavond vieren?

Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat 1 op de 10 breekt met de coronaregels op Pakjesavond. Het is voor veel mensen een traditie met familie of vrienden die ze niet willen opgeven. „We doen het elk jaar zo, en dat gaan we weer doen, corona of niet”, aldus een deelnemer. Overigens werd dit onderzoek op 12 november, dus vóór de meest recente persconferentie, gepubliceerd.

Op social media is men verdeeld over hoe hun Pakjesavond eruit zal gaan zien. „Wij bepalen zelf wel hoeveel mensen we uitnodigen”, schrijft iemand op Facebook. En de volgende Twitteraar ziet wel wat in het verdelen van het bezoek:

Hoe Kerstmis en Oud en Nieuw gevierd mogen worden, wordt na alle waarschijnlijkheid duidelijk tijdens de persconferentie op 8 december.

