Actievoorwaarden Philips Airfryer XXL

1. Deze actievoorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Actievoorwaarden, die te vinden zijn op https://www.mediahuis.nl/actievoorwaarden/.

2. De Actie wordt georganiseerd door Mediahuis Nederland B.V. ter promotie van Philips Airfryer XXL.

3. Deelname aan de Actie gratis en is mogelijk in de periode van 06-08-2020 tot en met 09-08-2020.

4. De Actie bestaat uit het insturen van je favoriete vakantierecept. Uit de inzendingen worden vier recepten gekozen die worden omgezet naar Airfryer-recepten. De vier geselecteerde recepten worden op https://www.telegraaf.nl/vrouw/ en in VROUW Magazine gepubliceerd. De inzenders van de geselecteerde recepten winnen een Philips Airfryer XXL.

5. De met de Actie te winnen prijzen bestaan uit Philips Airfryer XXL.

6. De winnaar(s) van de Actie worden als volgt aangewezen op basis van de ingezonden recepten die bij de redactie het best in de smaak vallen. De trekking(en) vindt/vinden plaats op 10-08-2020.

7. Mediahuis zal binnen een week nadat de uitslag bekend is geworden per e-mail contact opnemen met de winnaar(s). Indien een winnaar niet binnen een week heeft gereageerd c.q. kan worden bereikt behoudt Mediahuis zich het recht voor een volgende winnaar aan te wijzen op de in artikel 6 beschreven wijze, zonder dat de oorspronkelijke winnaar ter zake aanspraak kan maken op enige vergoeding of compensatie.

8. De gewonnen prijs wordt toegezonden op het door de deelnemer opgegeven adres. De winnaar dient zich op verzoek te kunnen identificeren.

