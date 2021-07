’Fokkers van corona-puppy’s horen achter tralies, nergens anders’

Niets zo verleidelijk als een nest puppy's. Voor de gemiddelde mens dan – ik kan me voorstellen dat ieder zo zijn eigen verleidelijkheid-zwaktes heeft. Maar puppy's kijken, is puppy's kopen. Daarbij lijkt er iets in het brein volledig te worden uitgeschakeld, want dat je iets koopt dat met een beetje geluk zo'n 15 jaar je onvoorwaardelijke liefde en aandacht nodig heeft overzien veel mensen niet. Het is nú toch leuk? Wie dan leeft, wie dan zorgt hoor.

Hebzucht

Maar we hebben het hier niet over een auto, die bij nader inzien niet zo bevalt omdat-ie zoveel benzine slurpt. Of een fiets die je achteraf liever elektrisch had gehad. We hebben het hier ook niet over een peperdure jurk die je een zwaar gemoed, uit het zicht, achter in de kast propt omdat-ie tóch niet past en nooit gaat passen. We hebben het hier over een hondje dat zich aan je hecht, van je gaat houden en dan ineens in een asiel moet omdat jij je hebzucht niet onder controle had.

Louche handelaar

Het maakt me razend; in een impuls een dier aankopen. Het is egoïstisch, dom en stronteigenwijs. En dan ook nog vaak bij een louche handelaar, die het geen hol uitmaakt of het hondje compleet doorgefokt dan wel hartstikke ongezond is. Als er maar betaald wordt. Alleen de enige échte rekening komt voor het beestje, onder de streep. En dat is meer dan verdrietig.

Google

De vraag bepaalt het aanbod. Wie tegenwoordig nog geen labradoodle, pomeriaantje of koddig boomertje heeft, loopt zwaar achter de feiten aan. En de broodfok maar leveren. Dat er het afgelopen jaar door corona amper ondersteuning in de opvoeding te krijgen was, namen de nieuwbakken hondeneigenaren massaal voor lief. Wat moet je met een erkend puppytrainer als je Google hebt? Zo moeilijk kan het toch niet zijn? En dat je nonstop thuis bent is alleen maar fijn voor het beestje, toch? Alleen wel erg hinderlijk dat-ie, nu je weer werkt, geen seconde alleen kan zijn.

Rothonden

Er is voor gewaarschuwd, en niet zo'n beetje ook. Maar mensen zijn eigenwijs en laten zich verblinden door de aanblik van een babyhondje en door de geur van zo'n roze buikje. Tel daar nog een stel jengelende kinderen bij op en de koop is rond. Al die honden zijn nu pubers, ze slopen de huisraad, springen in sloten, janken de buren dol en blaffen tegen alles wat beweegt in het voorbijgaan. Ineens zijn het rothonden. En lijkt het asiel de enige oplossing.

Boete

Wat moet je doen? De mensen streng toespreken als ze hun dier komen inleveren? Ze een boete geven? Een levenslang hondenaankoopverbod? Zo werkt het natuurlijk niet. Je kunt alleen maar hopen dat er voldoende aspirant-kopers langs de zijlijn staan die het aandurven en aankunnen, zo'n niet gesocialiseerde tweedehands hond. Niet zelden was adopt-do'nt-shop zo actueel.

Schuldgevoel

Berouw komt na de zonde, zoals altijd. Wie weet leren we met z'n allen van deze situatie, ik heb daar echter een hard hoofd in. Puppy's zullen blijven vertederen. Broodfokkers kunnen hun gang nog steeds veel te ongestoord gaan. Deze mensen horen achter tralies, nergens anders. Ik wens alle coronapuppy's een blijvend warm nest toe, een thuis voor altijd. En aan hun eerste eigenaren een snoeihard en immer knagend schuldgevoel. Dát weerhoudt ze misschien wel van een volgende miskoop.