Schatzoeken bij de kringloop in het Gooi: ’Waar anders laten Linda en Chantal hun afdankertjes?’

Financieel

Goede zaken bij Action met heropening winkels in Nederland

Koopjesketen Action is sinds de heropening van zijn winkels na de coronalockdowns in onder meer Nederland flink gegroeid. Dat blijkt uit een cijferupdate van de Britse grootaandeelhouder 3i. Vorig jaar had het Nederlandse concern nog veel last van de coronacrisis.