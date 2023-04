Ingrid (30): ’Onafhankelijk zijn hoeft voor mij niet per se’

„Als kind raakte ik geïnspireerd door het boek Achtste-groepers huilen niet (over een jong meisje dat ernstig ziek wordt - red.). Om iets te kunnen betekenen voor iemand in zo’n moeilijke periode, vond ik zo mooi.

Nu werk ik als verpleegkundige op de afdeling neonatologie. Dit werk is echt waar mijn hart ligt. Ik specialiseerde me in de High-Care neonatologie, waardoor ik ook de zorg mag dragen voor de hoog complexe pasgeborenen op onze afdeling.

Oppas

Ik werk twintig uur per week en met onregelmatige diensten. Hierbij draai ik maandelijks drie tot vier nachtdiensten. De onregelmatige werkuren kunnen pittig zijn, omdat we kinderen hebben. Gelukkig is Thijs alleen maar trots op mij. Hij doet er niet moeilijker over als ik iets langer moet blijven vanwege een spoedzaak.

Thijs werkt fulltime in de Cyber Security. Hij heeft om de week een papadag, dan gaat hij er met de kinderen lekker op uit. Ze bezoeken dan een kinderboerderij of gaan naar de speeltuin. Veerle gaat twee dagen in de week naar de peuterspeelzaal.

Vaak helpt mijn moeder ook één of twee dagen in de week met de kinderen. Eigenlijk is het ook best handig dat ik onregelmatig werk. Ik kan mijn eigen beschikbaarheid opgeven en hier wordt zo goed als mogelijk rekening mee gehouden. Op onze afdeling zijn we bijna allemaal moeders.

Huishouden

Eigenlijk ben ik best traditioneel ingesteld. Omdat ik minder werk, vind ik het belangrijk dat ik het grootste deel van het huishouden op mij neem. Thijs is het daar echter niet mee eens. Door zijn papadagen weet hij hoe druk het is om voor twee kinderen te zorgen. Hij probeert daarom zo goed mogelijk te helpen.

Als Thijs thuis werkt, doet hij bijvoorbeeld tussendoor een was. Ook helpt hij mij ’s avonds met de taken waar ik overdag niet aan toe ben gekomen. De zorg voor de kindjes staat voorop, de rest doen we later samen wel.

Wie er kookt, hangt helemaal af van mijn diensten. Heb ik een avonddienst? Dan zorgt Thijs voor het eten en voor de kinderen. Als hij laat klaar is, zorg ik weer voor het eten. Zo zijn we echt een team, waarbij we elkaar aanvullen en ondersteunen.

Vrije tijd

De basistaken in het huishouden, zoals stofzuigen, probeer ik zoveel mogelijk te doen wanneer de kinderen nog wakker zijn. Als Veerle en Lars slapen doe ik moeilijkere taken, zoals de badkamer. Ook heb ik dan tijd voor mezelf en werk ik in die tijd graag aan mijn Instagramaccount. ’s Avonds stoppen we Lars om zeven uur en Veerle om acht uur in bed. Daarna genieten Thijs en ik het liefst samen van een serie op de bank.

Eens per maand gaan we op date. Dan komt mijn moeder op de kindjes passen en gaan we samen de stad in. We praten dan veel met elkaar en we vinden open en eerlijk zijn erg belangrijk. Hierdoor kunnen we elkaar helpen als één van ons het ergens moeilijk mee heeft. Daarnaast vinden we het heel fijn om samen te kunnen lachen.

Financieel

Thijs is de hoofdverdiener bij ons en betaalt de meeste vaste lasten. Ik betaal het meest voor de kinderen, zoals de kleren. Dat vind ik ook leuk om te doen, dus dat laat Thijs graag aan mij over. Onafhankelijk zijn hoeft voor mij niet per se. Ik vind het wel belangrijk dat ik iets voor mezelf heb en mensen kan helpen.

In de toekomst ga ik misschien wel weer meer werken, maar het lijkt mij heel leuk om straks eerst actief te helpen op de basisschool van de kinderen. Een gezamenlijke rekening hebben we niet, bij ons komt alles binnen in één grote pot. We verdelen het niet heel specifiek. Als we boodschappen doen, nemen we gewoon de pas mee die in de buurt ligt. We kiezen ervoor om samen te zijn, dus wat binnenkomt is ook gewoon van ons allebei. Hierin vertrouwen we elkaar.”

Wil jij ook vertellen wie bij jou wat doet? Laat het dan weten via m.keizer@telegraaf.nl.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.