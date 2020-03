Houd jij 1,5 meter afstand?

Mensen gingen toch dicht op elkaar staan en een mevrouw die ik minstens 70 schatte - en dus midden in de risicogroep zit - botste zelfs tegen me op. Toen ik er iets van zei, werd ze kwaad. Overigens heb ik in de supermarkt ook al een paar keer meegemaakt dat mensen veel te dichtbij komen staan.

Ongezellig

VROUW-collega M maakte iets soortgelijks mee. Tijdens het uitlaten van de hond moest ze in het bos achter haar huis drie keuvelende vriendinnen passeren. Die weken geen centimeter uit waarop zij vervolgens heel onhandig moest uitwijken wat de dames op hun beurt weer hoorbaar hilarisch vonden.

En vriendin A is zaterdagavond zelfs uitgenodigd op de verjaardag van een buurvrouw. De jarige zelf schat dat er ongeveer twaalf mensen zullen komen. A leek dit geen goed idee: ’Hoe kun je dan afstand bewaren?’. Het feestvarken vindt haar nu ongezellig en vergelijkt corona nog altijd laconiek met ’een griepje’.

Mij verbaast dit allemaal enorm. Je leest toch overal hoe belangrijk het is om afstand te houden en wat er gebeurt als alle ziekenhuizen overbelast raken? Ik voorkom liever dat mijn geliefden op de intensive care belanden. Dus kom ik momenteel amper nog buiten en al helemaal niet dichtbij anderen. Het zou alleen fijn zijn als anderen er ook zo over denken!

Praat mee

Hoe doe jij dit? Bewaar jij keurig 1,5 meter afstand in de supermarkt en andere winkels? Of vind je het overdreven? Vier je nog verjaardagen en ga je nog bij mensen op bezoek? Of vermijd je ieder sociaal contact? Praat met ons mee!