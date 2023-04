Gekke exen: ’Natuurlijk maak ik papa zwart bij de kinderen’

Ongenode gast

Fariba (43): „Mijn ex kwam ongevraagd op mijn tweede huwelijk en smeekte me voor de ogen van familie en vrienden om niet met mijn verloofde te trouwen. Hele toestand, hij was dronken, mijn broers hebben hem buiten gezet. De ceremonie liep hierdoor zoveel vertraging op, dat het jawoord moest worden afgeraffeld. Op onze bruiloft was hij ook al dronken, toen heeft hij zelfs in zijn broek geplast.”

Seks en leugens

Sienna (35): „Mijn vorige vriend vertelde me een maand na onze breuk dat hij hiv-positief was. Ik wist vrijwel zeker dat hij loog, maar je neemt met zoiets geen risico, dus ik heb heel erg in de stress gezeten in afwachting van de uitslagen. Hij bleef maar contact zoeken ’want als jij het ook hebt, hebben we elkaar nog en kunnen we nog samen vrijen’. Het was allemaal gelogen. Wat een verspilling van energie, emotie en gemeenschapsgeld.”

Kip, ik heb je (niet meer)

Edith (42): „Mijn ex leende mijn auto om de laatste spullen naar zijn nieuwe flat te brengen. En bracht hem netjes terug, maar wel met een schaaltje rauwe kip onder de chauffeursstoel verstopt. Het was juli, na een dag of wat was de stank niet te harden en toen ik de oorzaak eindelijk gevonden had, kropen er al maden in rond. ’Weet jij hier iets van?’ appte ik met een foto erbij. Nooit meer iets van gehoord. Het was een bizarre actie voor een vegetariër... Waarschijnlijk het meest stuitende wat hij kon bedenken?”

Wraak

Kim (47): „Natuurlijk maak ik papa zwart bij de kinderen. Na wat hij ons geflikt heeft aan leugens en schulden? Hij verdient niet beter dan een ex from hell.”

Geest

Anneke (41): „Twee jaar geleden trok ik in bij mijn vriend, in het appartement waar hij eerder met een andere vrouw had gewoond. Ik vond dat niet zo’n fijn idee, maar met een verfje en nieuwe meubels werd het toch ’van ons’. Een maand nadat het zo’n beetje af was, begonnen er rare dingen te gebeuren. Soms kwam ik thuis en rook ik een parfum dat ik niet gebruik of waren er spullen een beetje verplaatst. Er miste nooit iets.

Ging hij vreemd? Ik dacht eerder aan iets paranormaals en liep er echt over te freaken. Tot mijn vriend, een slagje nuchterder dan ik, verdekt wat camera’s opstelde. Bleek zijn ex kopieën van de sleutels te hebben gemaakt. Als wij naar ons werk waren, doolde ze rond in haar oude woning, snoeide ’haar’ planten en spoot haar parfum in het rond ’om de herinnering aan haar levend te houden’. Er kwam een einde aan met een goed gesprek en nieuwe sloten. Toen ik van de schrik was bekomen, vond ik het vooral zielig dat het zo ver met haar was gekomen.”

Claimen 2.0

Kayleigh (36): „De ex van mijn huidige vriend is zo’n jankmeid die zogenaamd niets zelf kan en hem blijft claimen. Ze belt hem nog om een nieuwe stop in te draaien en dan gaat hij, want het is een goedzak. Voor je het weet, heeft ze hem dan zo ver dat hij ook nog blijft mee-eten, want ze weet dat hij geen nee kan zeggen. Tegenwoordig ga ik mee als er weer eens iets onbenulligs als een peertje in een lamp moet worden vervangen. Heerlijk, die kwaaie kop van haar als ze me ziet. Klusje klaren en hóp weer naar huis. Lekker hoor.”

Onaangenaam verrast

Marjolijn (39): „De relatie was over en uit, ik verzamelde nog wat spullen van hem in een doos zodat hij ze kon ophalen. Bij het opruimen vond ik aan zijn kant van het bed onder de matras een flink mes waar mijn mond wel even van openviel. Ik heb het veilig ingepakt, bij de andere dingen gelegd en er niets van gezegd. Maar heb me wel afgevraagd: waar ben ik aan ontsnapt?!”

Spijt…

Bianca (29): „Eerlijk? Ik heb spijt dat ik het twee jaar geleden heb uitgemaakt. Ik dacht dat ik van alles misliep en Bas was niet het type Harry Styles dat ik voor ogen had. Ik ben inmiddels vier sukkels en een onbevredigende affaire verder en kan alleen maar zeggen dat Bas met voortschrijdend inzicht een gezellige, lieve, vrolijke prins was. Hij heeft allang weer een nieuwe vriendin, ze hebben het samen superleuk. Dat weet ik omdat ik ze onder een valse naam volg op de socials en me dan zit op te vreten.”

Win-win!

Dyanne (48): „Is het raar om contact te houden met je ex-schoonmoeder? Ik ga nog zeker eens per maand koffie met haar drinken, het is een leuk mens en we hadden vanaf het begin een klik. Ze praat me bij over haar zoon en zijn nieuwe scharrel en dat maakt hem hels. Win-win!”

App-aanval

Wendy (51): „Zijn ex stuurde hem acht maanden nadat ze uit elkaar waren nog 136 appjes in krap twee uur, variërend van normaal tot woedend, hysterisch, verdrietig, dreigend en ronduit getikt. Mijn vriend wist niet wat hij ermee aan moest. Ik heb het voor hem opgelost door haar te blokken. Dit soort mensen aandacht geven is gewoon olie op het vuur gooien. Daarna heeft ze geprobeerd onze ruiten in te gooien, maar omdat ze dronken was, koos ze het verkeerde huis. Arme buren. De politie heeft haar afgevoerd. Daarna bleef het gelukkig stil. Had ik al gezegd dat ze een hoge ambtenaar op een ministerie in Den Haag is?”

Slot veranderen

Nicolette (44): „Mijn ex is met een kopie van mijn sleutel naar binnen gegaan toen ik aan het werk was en heeft toen met bleekwater een spoor van vernielingen achtergelaten. De bank, het beddengoed, de gordijnen, alles was verpest. Hij heeft ook water in de broodrooster gegooid en alle elektriciteitssnoeren doorgeknipt. Ik begrijp nog altijd niet waarom hij zo tekeer is gegaan. Híj was degene die er een punt achter wilde zetten.”

Karma

Yvonne (61): „Mijn man heeft ons huwelijk van 36 jaar opgeblazen voor een veel jongere vrouw. Dat heeft me ontzettend verdriet gedaan, maar inmiddels voel ik niets dan leedvermaak als ik in de stad op een terrasje zit en hem met wallen onder zijn ogen met zijn tweede leg door de stad zie sjokken, terwijl zij alleen maar verveeld op haar telefoon kijkt. Iets met karma.”

’Jullie ook hier?’

Peet (49): „De ex van mijn man vond het drie keer achter elkaar een goed idee om in exact dezelfde periode exact dezelfde vakantie als wij te boeken ’want dat is leuk voor de kinderen’. Ze overlegde het niet even, maar stelde ons gewoon voor een voldongen feit. Zat ik er dus voor spek en bonen bij terwijl zij vadertje en moedertje speelden. Hij vond het moeilijk daar iets van te zeggen omdat zijn kinderen erbij betrokken waren. Inmiddels is hij ook mijn ex, maar gek genoeg is hij niet teruggegaan naar zijn gezin.”

Gestoord?

Antoinette (51): „Ik vond het bizar dat de ex van mijn vriend me op mijn werk mailde omdat ze me iets wilde laten zien. Mijn mailadres had ze bij elkaar gepuzzeld op basis van het bedrijfsaccount. Ik had geen idee wat ze wilde en sprak met haar af in de hal van het bedrijf waar ik werk. Een collega ging voor alle zekerheid met een laptop in de buurt zitten, want volgens mijn vriend was ze ’volstrekt gestoord’.

Ze bleek een heel normale, leuke vrouw die had ontdekt dat hij mij bedroog, zoals hij ook haar had bedrogen. Eerst wilde ik haar niet geloven, maar ze kon er foto’s van laten zien op haar mobiel. ’Doe ermee wat je wil, ik vond alleen dat je het moest weten,’ zei ze. Ik heb het uitgemaakt en zij en ik zijn nu goede vriendinnen.”

Nepbuik

Daniëlle (38): „De ex-vrouw van mijn vriend heeft maanden gedaan alsof ze zwanger was, in de hoop hem zo terug te krijgen. Eerst was iedereen op haar hand, maar toen haar moeder ontdekte dat haar dochter inmiddels met een nepbuik rondliep, is er ingegrepen en heeft ze – om haar niet helemaal voor gek te zetten – zogenaamd een miskraam gehad. Dan spoor je toch niet?”

Verwarring

Gusta (56): „Op een ochtend vond ik mijn auto helemaal ondergekalkt op de parkeerplaats. In lippenstift stond op de motorkap en ramen geschreven hoe vreselijk mijn vriend was. Gevalletje gefrustreerde ex. Maar ik begrijp nog altijd niet waarom ze niet zíjn auto bekladde. Zij had het uitgemaakt en ze waren al twee jaar uit elkaar. Hoe werkte dat in haar hoofd?”

Gamer

Eslem (32): „Hij duikt nog weleens op bij het gamen, onder een schuilnaam, en probeert dan weer aan te pappen. Heel irritant. Ik ben zelfs een tijdje helemaal gestopt met gamen omdat ik hem ook in Azeroth niet wilde tegenkomen.”

Moederdier

Angela (43): „Mijn vriend heeft twee kinderen uit een eerdere relatie. Dat heeft behoorlijk impact op ons leven, maar gelukkig zijn het schatjes. Helaas is hun moeder een bizarre controlfreak die alles wil bepalen. Ze wil dat ik foto’s app van wat ze bij ons eten, toestemming vraag voor het invlechten van hun haren en haar van elk kleinigheidje op de hoogte hou. Als ze normaal deed, zou ik haar met liefde foto’s en filmpjes sturen. Maar omdat ze zo getikt doet, negeer ik negentig procent van haar eisen. Uiteraard ben ik nu een heks. Prima. Het is een keertje klaar!”

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Namen zijn gefingeerd.

