Leonie en hulphond Wouter Ⓒ Eigen beeld

Leonie Mengerink (42) was 38 jaar toen bij haar het syndroom van Usher werd vastgesteld. Sindsdien is haar zicht zodanig afgenomen, dat ze nu nog maar een gezichtsveld heeft van een krappe tien graden. Haar blindengeleidehond Wouter is voor haar een enorme steun in de rug.