’Tip voor beide dames: zou een handstomer niet handig zijn?’

Máxima droeg een mouwloze Natan jurk in pasteltinten die ze al jaren geleden showde. Wie wat spaart heeft nog wat en op deze manier kan deze vintage jurk nog jaren mee!

Hoera, Amalia gaat kleur bekennen. Ⓒ ANP

Handstomer

En hoera, Amalia gaat kleur bekennen. Een knalgroene blouse met v-hals en een geklede witte broek met daaronder nude sandalen liet haar enorm stralen. Grote rode oorbellen van Zara en als opvallend accessoire een geprinte clutch die qua kleuren niet helemaal erbij hoorde. Jammer dat de groene clutch niet tevoorschijn was gekomen. Tip voor beide dames: zou een handstomer in de bagage niet handig zijn? Daarbij kun je last minute binnen no time de kleding even kreukvrij maken.

Poncho

In de avonduren stond er een muziek- en dansavond op het programma. Prinses Amalia had de smaak te pakken qua kleur en droeg een multi-color poncho met de bekende zigzag print van Missoni, inclusief opvallende paarse franjes. Een mooie keuze want de kleuren laten haar sprankelen. Gelukkig kwam hierbij wel de knalgroene clutch van Jacquemus tevoorschijn. De witte broek is voor Amalia wel een basisstuk waarmee ze alle outfits kan combineren en oogt lekker zomers op het warme eiland.

Haar los

Máxima verscheen in een flamboyante bloemenjurk met verenriem van Ortiz en liep op hoge sandalen van Gianvito Rossi (waar ze opvallend goed mee kon dansen). De jurk droeg ze een paar jaar geleden al in Sevilla. Zowel moeder als dochter droegen het haar mooi gestyled los in de avond. De boeketjes bloemen mogen vanaf nu wel achterwege gelaten worden want ze detoneren regelmatig qua kleur bij de outfits. En het blijft toch lastig voor de dames om handen te schudden, een clutch vast te houden en ook die bloemen nog intact te houden…

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.