‘Moet ik mijn urineverlies maar gewoon accepteren?’

DE VRAAG

Lieve Miriam,

Ik ben een vrouw van 53 en heb sinds een maand of wat last van een typisch vrouwenkwaaltje. Als ik moet niezen of lachen of iets optil, heb ik soms last van urineverlies. Nou weet ik dat veel vrouwen daar op een gegeven moment last van kunnen krijgen, na een bevalling of zo. Maar ik ben al over de vijftig en had nooit ergens last van.

Tot een paar maanden geleden. Gelukkig was ik thuis toen het gebeurde. Ik moest niezen en voelde beneden wat nattigs. Natuurlijk dacht ik eerst dat het kwam doordat ik te lang had gewacht met naar de wc gaan, maar dezelfde week overkwam het mij ook op mijn werk. Inmiddels schaam ik me zo dood dat ik mezelf erop betrap dat ik het liefst helemaal de deur niet uitga. Als ik moet werken, gebruik ik speciale maandverbandjes tegen incontinentie, maar ik voel me daardoor zo onvrouwelijk. Een beetje viezig zelfs.

Pasgeleden was ik bij een vriendin en die vertelde mij dat zij daar ook last van had. Vooral als ze hard moest lachen, maar, zo zei ze: ‘Dat hoort gewoon bij onze leeftijd, hoor’. Toen ik haar vertelde dat ik naar de huisarts wilde, omdat ik ergens had gelezen dat er iets aan toe doen is, lachte ze mij uit. Ze vond dat ik mezelf aanstelde en dat ik gewoon moest accepteren dat vrouwen vanaf een bepaalde leeftijd nou eenmaal van dit soort vrouwenkwaaltjes krijgen.

Blijkbaar heeft één op de vier vrouwen last van ongewild urineverlies, maar ik dacht altijd dat dat kwam na een bevalling en dat dat na een poosje weer over zou gaan. Ik durf echt amper nog de deur uit te gaan en eigenlijk vind ik het ook raar om zoiets, wat blijkbaar hoort bij vijftig-plus-zijn, te bespreken met de huisarts. Wat vind jij?

Liefs. L uit B.

HET ANTWOORD

Hoi L uit B,

Wat ik vind? Hop hop, bel je huisarts en maak een afspraak. Er zijn heel veel verschillende redenen waardoor je incontinent kunt worden. Van medicijngebruik, overgewicht, na een vaginale bevalling tot en met een probleem met je plasbuis. Een heel scala aan redenen is er.

Het wordt eens hoog tijd dat wij vrouwen dit soort ongemakken gewoon durven te benoemen. Ook moeten we onszelf ervan bewust maken dat er vaak gewoon een oplossing voor handen is. Een primaire oplossing voor nu is gebruikmaken van zo’n speciaal verbandje, maar ik begrijp heel goed dat je daar knap onzeker van kunt worden. Want wat gebeurt er als je per ongeluk in één keer je blaas leegt? Ik ben geen dokter, maar ik ken wat vrouwen die door deze klachten bij een fysiotherapeut terecht zijn gekomen om hun bekkenbodem te trainen, waardoor hun klachten verminderden of helemaal wegbleven. Jouw probleem is echt groot genoeg om aan jouw huisarts voor te leggen en geen enkele huisarts zal jou afschepen met de woorden dat je jezelf vanwege je leeftijd er maar bij neer moet leggen.

Nog erger vind ik het dat jij je ervoor schaamt en jezelf daardoor beperkingen oplegt. In mijn vriendinnenkring worden er regelmatig grapjes over gemaakt en ik kan daar echt niet om lachen. Er is al helemaal niets grappigs aan die hele overgang en dan zouden we het feit dat we ook nog eens last kunnen gaan krijgen van incontinentie weg gaan lopen lachen? Er grapjes over maken? Volgens mij is dat de belangrijkste reden waarom vrouwen van mijn/onze leeftijd zich gaan schamen voor deze vervelende kwaal. Als onze ‘zusters’ daar al lollig over gaan lopen doen… Of daarvan zeggen ‘dat het erbij hoort op deze leeftijd’? No way.

Elke vrouw die hiermee te kampen krijgt, moet dat gewoon bespreken met haar huisarts en samen alle mogelijkheden doorlopen die daarvoor bestaan. Dus grijp die telefoon en maak een afspraak, lieve L uit B. Oh en om goed beslagen ten ijs te komen: dit is een prima informatief artikel waarin alles staat wat vrouwen met hetzelfde probleem zou moeten weten.

Veel liefs! Miriam

