Tussen de lakens Mirella valt op jonge mannen: ’Betere seks is er niet’

’Vaak doen we het meerdere keren per dag.’ Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Mirella (46). Momenteel heeft ze een relatie met een man van 24. ’Daar vinden mensen in mijn omgeving wat van ja. Ik vind vooral dat ik de beste seks heb!’