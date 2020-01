Vandaag is het precies 75 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd. De generatie overlevenden verdwijnt langzaam, maar de haat tegen Joden niet. Peggy* (49) is Joods en heeft nog altijd te maken met antisemitisme. „Ik word op het internet uitgescholden voor domme Jood en er is zelfs een hakenkruis op mijn deur geschilderd.”