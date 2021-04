18.000 euro schade verhalen op de ouders van een kind, terecht?

„24 januari liep een protest in Eindhoven, tegen de invoering van de avondklok, volledig uit de hand. Relschoppers plunderden en vernielden het station en talloze winkels én ze staken een auto in de brand. De totale rekening voor de schade bedraagt 670.000 euro. Niet iets dat de getroffen ondernemers voor hun rekening hoeven te nemen, of wel? En dit is ook geen gevalletje: ’Lossen we op met gemeenschapsgeld.’ Dat het geld gehaald wordt bij de veroorzakers, lijkt me niet meer dan logisch.

Wie anders?

Ik was dan ook verbaasd toen ik een tweet van journalist Frederike Geerdink las: ’Wie is er schuldig aan de rellen? Die minderjarigen? Was er niet een verhaal over de politie die het slecht voor elkaar had die dag? Is het niet het coronabeleid dat faalt? Zij die geen organisatie of macht achter zich hebben, gaan de straat op en mogen dokken voor de gevolgen.’ Eeehhh ja Frederike, WIE ANDERS? Wie zijn er nou eindverantwoordelijk voor kinderen?

Spoor van vernieling

Laat ik vooropstellen dat ik het meer dan zuur vind voor deze ouders. Het lijkt me afschuwelijk je kind op zo’n manier te zien ontsporen. Als je als 13-jarige al tot dit soort praktijken in staat bent, is er waarschijnlijk een heel bataljon aan hulpverleners voor nodig om je weer een beetje op het rechte pad te krijgen, als dat al lukt. We hebben allemaal wel eens iets geks gedaan toen de puberhormonen door ons lijf gierden, maar bij het gros van ons blijft dat bij een uurtje spijbelen of stiekem drinken. Slechts een enkeling trekt de stad in om als een doorgedraaide holbewoner een spoor van vernieling door de Jumbo te trekken.

Jouw kinderen

Natuurlijk heb je als ouders nooit 100% in de hand wat je kinderen doen. Ze lopen zelden tot nooit in de pas zoals je gepland had. Maar dat staat geheel los van het feit dat je wél verantwoordelijk voor ze bent, het zijn namelijk JOUW kinderen. Deze schuld kun je niet afschuiven op het coronabeleid of falend politieoptreden. Dit kind had gewoon thuis moeten zijn of in ieder geval in het vizier van een vader of moeder.

Trek aan de bel

En stel nou dat dit kind in de categorie onhandelbare tiener valt; wat dan? Mag ik dan nog zo hard oordelen? Er zijn immers tal van ouders die slapeloze nachten hebben van het feit dat hun ooit zo schattige baby in de puberale praktijk behoorlijk tegenvalt. Verkeerde vrienden, drank, drugs; er ligt in het leven voldoende op de loer om volledig door van het pad te raken. Maar dan zoek je hulp. Dan schakel je professionals in. Dan trek je aan de bel bij wie dan ook en dan kan ik me niet tot nauwelijks voorstellen dat een rechter al die inzet van ouders niet meeweegt in het al dan niet veroordelen tot betalen van de schade.

Snoeiharde les

Het kind zelf krijgt een leerstraf van 35 uur. En een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur. Laten we hopen dat zijn geweten gaat opspelen, want dat lijkt me in dit geval het allerbeste leermiddel. Je ouders keihard zien werken om de shit die jij hebt veroorzaakt glad te strijken. Als het mijn kind zou zijn geweest, had ik en deel van het geld teruggeëist. Ook al is het maar de helft het bedrag dat je verdient met je zaterdagbaantje; meebetalen. Het is een snoeiharde les in je verantwoordelijkheid pakken, maar een les waar je wel je hele leven iets aan hebt. Oh en blijf met je poten van andermans spullen af.”