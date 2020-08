’Annic ten Duis moet ’sorry’ zeggen tegen vrouwen met een kinderwens’

Aan wanhopige vrouwen met een kinderwens valt geld te verdienen. Dat hebben tal van coaches al ontdekt. Zij laten visitekaartjes drukken met de titel ’fertiliteitscoach’ en verkopen de grootst mogelijke onzin tijdens hun sessies. ’Jezelf zwanger denken’, bijvoorbeeld. Of: mediteren, massage en een plasticvrij leven. Ieder weldenkend mens verwerpt deze tips direct naar het rijk der fabelen, maar wanneer je 24/7 bezig bent met dat lege plekje in je hart, grijp je alles aan. Zelfs onzin.

Valse hoop

En dit kan allemaal, want het betreft hier een vrij beroep, wat betekent dat niemand controleert wat je doet. Als ik over vijf minuten besluit fertiliteitscoach te worden, dan ben ik dat. Dan ga ik sessies geven à 90 euro per uur (want je moet jezelf niet te goedkoop verkopen, zo leerde ik dan weer van een businesscoach) en dan trek ik het geld weg bij vrouwen die naast verdriet ook nog eens valse hoop op hun bordje krijgen. Schandalig ja. Maar wel wat er gebeurt.

Ondernemer en influencer Annic ten Duis en verpleegkundige Linda Reinhardt roken blijkbaar geld en gaven een eigen draai aan de booming business van de hoopvolle wannabe moms. Met hun platform mamaworden.nl bedienden ze vrouwen met de gekste tips, zoals seks hebben bij volle maan en dan juist weer niet bij te fel licht. Maar ze boden er ook een bloedtest aan á 165 euro. Een onzinnige bloedtest die vervolgens wordt geanalyseerd door ’dokter Wiersma’, in werkelijkheid een verpleegkundige/verloskundige die zich heeft gestort op het alternatieve circuit.

Bloedtest

Tim Hofman ging met zijn online programma BOOS verhaal halen bij Annic ten Duis, want waarom zou je op deze manier geld willen verdienen? Annics goed afgerichte en lekker hip-snibbige manager hield hem op gepaste afstand. Haar baas zou er helemaal geen geld aan verdienen, zei ze. Het was voor het goede doel! En voor een gesprek over de inhoud mocht Tim verder met Annics zakenpartner Linda Reinhardt bellen. De vragen vond de manager wat arelaxed. Ik vond ze vooral verfrissend. Een heel stuk verfrissender dan alle andere ons-kent-ons interviewtjes die ik er met Annic online over lees, waarin ze alleen maar naar haar gewiekste bekkie wordt gepraat.

Inmiddels heeft Annic de comments onder haar Instagramberichten uitgezet. En in haar bio staat niet langer dat ze founder is van mamaworden.nl. Ook is de bloedtest niet langer via de site te bestellen. Doel bereikt, zou je zeggen. Nou, zo voelt dat voor mij dus niet. Want een excuus over deze misleidende poppenkast zou meer dan op z’n plek zijn. Een excuus aan de vrouwen die er met open ogen zijn ingetuind. En een terugbetaling van de reeds aangeschafte bloedtests.

Boetes

Waarom worden deze praktijken niet gewoon afgestraft met torenhoge boetes? De manager van Annic maakte - in het telefoongesprek met Tim - met betrekking tot de test ook nog even de ietwat opmerkelijke vergelijking met een anti-rimpelcrème. Hoe pijnlijk is dat? Het gaat hier niet om de wens voor een wat gladder gelaat hè? Dit gaat over een kínderwens!

Annic heeft bijna 89.000 volgers op Instagram en 52.000 abonnees op YouTube. Als je je bedenkt dat een op de tien koppels moeite heeft met zwanger worden, kun je wel uittekenen dat zich aardig wat hoopvolle en commercieel interessante vrouwen onder dat gevolg bevinden. Annic heeft haar invloed misbruikt. Ten koste van vrouwen die beschermd zouden moeten worden. Een oprecht ’sorry’ is wel het minste dat ze kan geven. Maar Annic hult zich in stilzwijgen. Laf. Onvolwassen. Gewoon afwachten tot de storm is gaan liggen en er een nieuw gat vol geld valt aan te boren.