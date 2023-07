Tooske Ragas: ’Spannendste beslissing in mijn leven: mijn echtgenoot verlaten’

We interviewden Tooske Ragas die bij Shownieuws over andere BN’ners kletst maar nu zelf aan de beurt is. VROUW Glossy columnist én haar echtgenoot Bastiaan Ragas blijft ook niet gespaard.

Over zichzelf is ze nogal zwijgzaam op haar juicekanaal, maar in haar gastcolumn is Yvonne Coldeweijer wél lekker openhartig. En tuurlijk schuurt het weer: ‘Wil je deze column inmiddels al doormidden scheuren?’

Kappers horen álles. Een scheiding, minnaar of familiecrisis… geen roddel ontgaat hen. Maar zijn je geheimen ook veilig bij Mika, Mari, John, Dennis of Teun? Je leest het bij ons.

Met een telelens úren in de bosjes liggen om een ster met zijn nieuwe liefde te spotten? Dat is niet meer van deze tijd. Bart Ettekoven en nog vier doorgewinterde showbizzjournalisten halen hun scoops op heel andere manieren.

Melissa Pieters (31) trouwde met de Marokkaanse Bilal (32) en bekeerde zich tot de islam. Met haar ouders blikt ze terug op die ommekeer in haar leven. ‘We namen afscheid van de oude Melissa.’

Als Indra (38) erachter komt dat haar man op een datingsite zit, registreert ze zich onder een schuilnaam om te achterhalen wat hij uitspookt. Nu chatten ze al twee jaar. Hij weet niet dat die leuke ‘Maria’ zijn eigen vrouw is!

