Daghoroscoop 4 juni - Wees extra lief en attent, Tweelingen!

Je houding ten opzichte van de liefde kan veranderen. Je voorkeur neemt toe voor mensen die leiding geven, mensen met macht en prestige. Dat kan het risico met zich meebrengen dat je het succes van je partner belangrijker vindt dan echte liefde. Het is de vraag of je daar gelukkig van wordt.

RAM

Het kan haperen in de relatie met je partner. Je zit elkaar in de weg of de ander dwarsboomt je plannen. Je geliefde zal niet blij zijn als je vanavond de deur uitgaat. Een wijs mens is degene die is wie hij is en zich niet anders voordoet.

STIER

Het kan erop lijken dat iemand je leven moeilijk tracht te maken; misschien is het degene met wie je recent een relatie hebt verbroken. De meeste mensen kunnen het niet hebben te worden afgewezen. Zorg dat je jezelf in de hand houdt.

TWEELINGEN

Blijf binnen je boekje als je zaken doet; als je anderen te slim af wilt zijn bereik je het tegenovergestelde. Een humeurig kind heeft misschien meer aandacht nodig. Je partner kan wat overgevoelig zijn; wees extra lief en attent.

KREEFT

Machthebbers kunnen je carrière een flinke zet in de goede richting geven. Je intuïtie staat op scherp en je onderhandelt goed, waardoor afspraken efficiënt kunnen verlopen. Neem je geliefde vanavond mee uit, maar overdrijf niet.

LEEUW

De werkweek kan ongebruikelijk worden afgesloten. Iemand kan ontslag nemen of krijgen en dat zal je niet onaangedaan laten. Neem je emoties niet mee naar huis. Bescherm je gezin en welzijn. Breng een conflict niet naar buiten.

MAAGD

Als je geld wilt uitgeven geef dan je eigen geld uit. Bemoei je niet met het geld van naasten of vrienden. Leen evenmin. Je kunt een onrustbarend bericht ontvangen, maar het gaat om een tijdelijk ongerief dat voordelig kan uitpakken.

WEEGSCHAAL

Wat je wilt bereiken kan lijnrecht tegenover datgene staan wat er van je wordt verlangd. Concentreer je op ontwikkelingen achter de schermen als je niet de erkenning krijgt waarop je recht hebt. Eer wordt je deel als je goed werk levert.

SCHORPIOEN

Het kan één van je betere dagen worden, maar pas op als je een dieet volgt. Ook bestaat het risico dat je er de kantjes vanaf loopt. Dat kan geen kwaad in kleinigheden, maar kan wel een smet werpen op je reputatie.

BOOGSCHUTTER

Je trekt met je charme nieuwe bewonderaars, maar kunt deze verkeerd inschatten. Hecht minder waarde aan uiterlijkheden; fysieke aantrekkingskracht is niet alles. Een goede dag om in eenzaamheid te werken.

STEENBOK

Tracht erachter te komen wie of wat je in de weg staat. Neem afstand als een project of relatie je boven het hoofd groeit. Dat kan moeilijk zijn, maar is beter dan iets te laten voortwoekeren. Leg een langdurige familievete bij.

WATERMAN

Denk na over de toekomst. Durf ambitieus te zijn, maar niet ten koste van anderen. Benader problemen conservatief en met geduld. Werk thuis als dat vandaag mogelijk is en breng wat extra tijd met geliefden door.

VISSEN

Het zal je diep raken als je merkt dat je partner ongelukkig of ontevreden is. Moedig de ander aan te vertellen waar de schoen wringt. Luister naar elkaar zonder verongelijkt of boos te reageren. Ga vandaag wat vroeger naar huis.

