Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Milena (46): ’Samen op de bank? Dat is niet aan ons besteed’

Door Daisy Heyer Kopieer naar clipboard

’Wij wonen ook nog boven de zaak, net als Jonnie en Thérèse vroeger.’ Ⓒ Dennis van Doorn

Jonnie en Thérèse Boer zijn niet het enige koppel dat samen een restaurant runt. Ook dit stel heeft een passie voor lekker eten, goede wijn… en elkaar! Milena (46) en Johan Visser (47) hebben samen restaurant Old Skool in Druten. Zij werkt in de bediening, hij doet alles achter de schermen. Samen hebben ze twee zoons (7 en 9).