’Het is misdadig om een vrouw te dwingen moeder te worden’

Ieder jaar krijg ik weer een rolberoerte bij de reclames van de Week van het leven. Ieder jaar opnieuw vraag ik me af hoe het toch mogelijk is dat het in een geciviliseerd land als Nederland is toegestaan dat vrouwen worden geïndoctrineerd omtrent iets dat volledig hun eigen recht en keuze is. Tijdens de Week van het leven beklimmen anti-abortusactivisten de barricades.

Baarmoederhoeders

Zogenaamd ter bescherming van alle ongeboren kindertjes en hun brute moeders die overwegen hun zwangerschap af te breken. In werkelijkheid natuurlijk alleen maar ter onderdrukking van de vrouw. Tenslotte is anti-abortus helemaal niet hetzelfde als pro-leven. Als dat leven er eenmaal is, kijken de baarmoederbeschermers er niet meer naar om. Dan mag mama het zelf uitzoeken met haar baby. Barmhartigheid tot aan het geboortekanaal.

Met tranentrekkende filmpjes en radiospotjes wordt vrouwen verteld dat er ieder jaar 30.000 baby’s vermoord worden en wat een schande dat is. ’Als samenleving moeten we dit niet gewoon vinden’ en ’We missen al 1 miljoen kinderen sinds de invoering van de abortuswet’, aldus de campagne. Maar ik betwijfel of deze barmhartige baarmoederhoeders al deze ongeboren zieltjes echt zo missen.

Ongewenst zwanger

Ik denk namelijk niet dat zij zich om hen zouden bekommeren, als zij wel ter wereld waren gekomen. Maar het staat wel lekker betrokken op je cv natuurlijk: ’Redder van het Ongeboren Leven’ (ROL). Dan heb je wel een streepje voor als je straks op Petrus z’n poort klopt. Terwijl al die gevallen vrouwen doelloos moeten blijven dwalen. Ongewenst zwanger worden blijft tenslotte zondig, ook al heb je dat kind uiteindelijk toch gekregen.

Omdat abortus heel vaak nog taboe is, worden er nog steeds veel kinderen geboren bij tienermeisjes, of bij vrouwen die niet in staat zijn voor hun kind te zorgen. Het krijgen van een kind dat je eigenlijk niet wilde, of niet in staat bent op te voeden, is direct gelinkt aan armoede, psychologische schade en kansenongelijkheid.

Proberen vrouwen te dwingen om moeder te worden terwijl zij daar emotioneel, fysiek, financieel en/of anderszins niet toe in staat zijn, is wat mij betreft misdadig. Omdat je daarmee willens en wetens het welzijn en het leven van een ander in gevaar brengt. Zonder dat daar enige reden voor is.

Naastenliefde

Tenslotte, wie heeft er last van als een foetus niet uitgroeit tot een kind? De anti-abortusbeweging niet. De foetus zelf ook niet, want die leeft slechts bij gratie van de vrouw wiens lichaam hij nodig heeft om eventueel uit te groeien tot een persoon. En de samenleving ook niet, want die hoeft er dan ook niet voor te betalen. Dat noemen we een win-win situatie: iedereen wordt er beter van. Over naastenliefde gesproken...

Eerlijke en gedegen voorlichting: prima. Vrouwen hebben het recht om te weten wat er mogelijk is en waar ze terecht kunnen als zij besluiten hun ongeplande zwangerschap voort te zetten. En natuurlijk moeten vrouwen die hun zwangerschap het liefst niet willen afbreken steun en hulp krijgen.

Valse betrokkenheid

Maar onder het mom van ’naastenliefde’ een opruiende en beschuldigende boodschap verspreiden in een week die is gestoeld op valse betrokkenheid en bedoeld om vrouwen hun rechten af te pakken en hen klein te houden, heeft niks met naastenliefde, of liefde voor het leven te maken; de anti-abortusbeweging buigt zich echt niet over de wiegjes van al die kinderen die kansarm ter wereld komen.

Zij zijn niet degenen die hen zullen wiegen, kleden, voeden en opvoeden. Ze ’redden’ met hun stemmingmakerij geen levens, ze spélen ermee. Liefde voor het leven toon je door te waarborgen en te beschermen wat er al is, zodat dat kan floreren. En dat wat er wellicht had kunnen zijn te behoeden voor een leven dat je helemaal niemand gunt. Dát is naastenliefde.