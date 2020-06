Deel 21: ’Ik zie mijn levenswerk binnen een paar minuten overhoop geploegd worden’

Het liefst zou ik Bas achterna rennen. De Porsche opengooien en aan de handrem trekken. Maar dat kan niet mee en dus bak ik broodjes voor de kinderen. Ik mik de ingrediënten in een kom en begin te kneden. Een betere afleiding is er niet. Lekker lang met mijn handen in het deeg. Geen mogelijkheid om iets anders te doen: mijn telefoon blijft onaangeraakt en ik moet bij het aanrecht blijven. Dus ik kan ook niet stiekem uit het raam gluren naar de oprit.

Nummer 1

De knal is harder dan ik had verwacht. Het bloed stijgt meteen naar mijn wangen en het vergt al mijn discipline om te blijven kneden in plaats van te gaan kijken. Geschreeuw: kneden. Gevloek: kneden. Sirene: kneden. Optrekkende vuilniswagen: kneden. Focus op mijn handen tot mijn wangen zijn uitgegloeid. Als het deeg moet rijzen, was ik mijn handen en loop beheerst naar mijn bureau. Met een ferme kras streep ik nummer 1 van mijn wraaklijst door. Ik voel er niets bij. Geen glorie, geen overwinning, geen triomf, helemaal niets.

Door het raam vang ik een blik op van Bas. Zijn hoofd voorover gebogen, een traan in zijn ooghoek. ’Wraak is niet zoet’, denk ik. En ik grijns: „Kop op. Hij heeft er zelf om gevraagd. De vreemdganger met zijn scheidingspapieren en zijn stomme verdelingslijst”, spreek ik mezelf toe. „Hij heeft het denk ik ook met de secretaresse gedaan.” Ik pak het gerezen deeg en begin er bolletjes van te draaien. Gelijke grootte, dan verbranden ze niet. „En waarschijnlijk ook met de buurvrouw. Met die vieze hond.” Ik rol verder: „En iedereen weet het. Hij doet niet eens moeite om het geheim te houden.” Ik knal alle bolletjes op de bakplaat en schuif het dan in de oven: „En dan die verdeellijst…” In mijn hoofd zet ik de stem op van Bas zijn vriend, de advocaat: „Hij hoeft maar een maar dingen….” Ja. Mijn neus. Hij wil alleen maar de zaken met waarde. Alle rommel mag ik houden.

Rozentuin

Terwijl ik in mezelf praat, hoor ik in de tuin een hoop herrie. Ik kijk uit het raam en zie Bas op het gras liggen met een stuk of 8 puppies om hem heen. Een paar puppies likken zijn gezicht, bijten in zijn broek en klimmen op zijn borst. De rest rent keffend achter elkaar aan, graaft kuilen of poept en plast. Op het gras, in mijn bloemenborder en door mijn nieuwe rozentuin. Ik zie mijn levenswerk binnen een paar minuten overhoop geploegd worden. Als in een droom loop ik naar buiten. Bas ziet mij niet. Hij ligt op de grond en lacht bulderend om de puppies. Ik wil gaan krijsen, maar mijn stem stokt.

Opeens zie ik hoe hij altijd met de kinderen speelde toen ze klein waren. Dan lag hij ook uren op zijn rug terwijl de tweeling over hem heen klauterde en op zijn hoofd ging zitten. En dus laat ik mezelf naast Bas op de grond vallen en geniet van de dolende puppies. Bas kijkt even opzij en knipoogt naar me: „Wat erg van de Porsche”, zeg ik. Hij knikt: „Wat zonde van je rozentuin”, antwoordt hij. Ik knik. Zwijgend spelen we nog even door. Tot de buurvrouw verschijnt en de puppies weer meeneemt. Verkreukeld staan we op en grijnzen naar elkaar. Ik ben al het boos vergeten totdat hij zegt: „Oh Nouk, laat je je advocaat even naar de mijne bellen.”’

Broodjes

Terug in het huis pak mijn wraaklijst weer en een warm broodje van de bakplaat. Eentje om te proeven terwijl ik nadenk. De rest is voor de kinderen. Hap. De korst is perfect. Lekker knapperig, maar niet te hard. Het brood zelf is luchtig. Met vier happen is het bolletje weg. Nagenietend pak ik een pen en denk na over nummer vier en vijf. Wat ga ik nog meer van Bas vernietigen? Waar ga ik het meeste lol van hebben: zijn liefdesleven, zijn mooie kop, zijn relatie met de kinderen, de relatie met zijn moeder, zijn mooie pakken of zijn lijf. Het is moeilijk kiezen.

Ter inspiratie pak ik nog een broodje. Ik heb tenslotte vanochtend niet ontbeten. Deze is in drie happen weg. Het volgende broodje in twee. Ook het vierde broodje kost me twee happen. „Maar daar blijft het bij”, zeg ik tegen mezelf en schuif de bakplaat resoluut weg. Niet meer doen. Nu weer concentreren op de lijst. Wel jammer dat er nu een oneven aantal broodjes zijn. Laat ik er nog een nemen, dan is het aantal weer gelijk. Hoewel, Storm eet sowieso meer broodjes dan Lente. Ik kan er dus best nog één nemen. En ik neem er twee. En dan weer twee en tenslotte ook de laatste. Ik tel niet meer. Happen doe ik niet meer. Ik prop ze naar binnen.

