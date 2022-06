’Je krijgt de indruk dat scheiden erbij hoort’

„Natuurlijk zijn het niet altijd de vrouwen die de schuld zijn van een scheiding, maar soms heb ik het idee dat veel vrouwen carrière willen maken en daarbij staat de man of het gezin in de weg.

Carrière

Zelf heb ik ook een geweldig carrière gemaakt door keihard te werken en veel vrije tijd op te offeren aan studie en het werk. Werkweken van 55 uur waren normaal en mijn dochters zeggen wel eens: ’bij u ging het werk voor het meisje.’

Echter, ik had dit allemaal niet waar kunnen maken zonder de steun van mijn vrouw. Zij heeft van het begin af gekozen voor het gezin en mij de vrijheid gegeven om de dingen te doen die ik moest doen. Zij had natuurlijk ook kunnen kiezen voor een eigen carrière, want ze had voldoende intelligentie in huis.

Elk huis heeft zijn kruis zo ook wij. En naast mijn vrouw vond ik ook andere vrouwen knap en leuk. En soms dacht ik dat zij dat van mij dachten. Maar ik had een huwelijksbelofte.

Ook andere problemen konden we oplossen door daar vrij over te spreken. Hierbij was soms wel de moeilijkheid voor mij dat alle vrouwen - zoals mijn vader mij voor mijn huwelijk toevertrouwde - in hun hoofd zeven zolders hebben en op die zevende zolder zou ik nooit opkomen. Na bijna 60 jaar huwelijk moet ik erkennen dat hij gelijk had.

Scheiden

Tegenwoordig krijg je indruk dat scheiden er bij hoort. Zoals gezegd, niet altijd de schuld van alleen de vrouwen, want ook veel mannen nemen niet hun verantwoordelijkheid. Maar als ik dan lees over kinderen en bonuskinderen dan denk ik wel eens: waar zijn jullie mee bezig? De ouders slaan elkaar de kop in, maar zij moeten alles maar slikken in de nieuwe situatie. Soms hebben ze geluk, dat blijkt maar weer uit de volgende anekdote:

Op het schoolplein kwam een man een van de kinderen ophalen. Tegen zijn vriendje zei hij: “daar komt mijn nieuwe vader”, waarop het vriendje antwoordde „dan zit wel goed, want die heb ik ook gehad.”

Wil je niets van VROUW missen?

Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.