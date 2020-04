8 paasuitjes die binnenshuis nét zo leuk zijn

Het paaseieren zoeken, de zonnige paaswandelingen en brunches met de hele familie aan tafel kunnen we dit jaar vergeten, maar er zijn genoeg andere paasactiviteiten dit weekend die je op afstand en vanuit huis kunt ondernemen! Wij zetten er 8 voor je op een rij.

1. Virtuele kroegentocht

Stichting Stad Haarlem organiseert voor zondag een online kroegentocht: Banklammen. Deelnemers kunnen vooraf een box bestellen met daarin zes lentebiertjes van lokale kroegen, hapjes, een ‘huis-tuin-en-kroegenplattegrond’, drankspelletjes en FaceTime-opdrachten die je tijdens een online borrel met vrienden en familie kunt doen. Tijdens de virtuele kroegentocht kun je deelnemen aan een pubquiz bij jouw favoriete kroeg en je biertje opdrinken met tientallen andere online aanwezigen. Gezellig!

2. Muziek luisteren in het Concertgebouw

Vrijdagavond verzorgt het Concertgebouw in Amsterdam een livestream van de Johannes-Passion. Via Facebook kun je vanaf 20.00 uur meegenieten van de klassieke klanken van Bach, gespeeld door Bach Collegium Japan vanuit de Kölner Philharmonie. Een heerlijke gelegenheid om het weekend muzikaal in te luiden.

3. Video-eieren zoeken

Trommel jij vrienden en familie altijd op om gezellig samen eieren te zoeken en balen opa en oma ervan dat dat dit jaar niet kan? Doe het dan dit jaar digitaal! Verstop alsnog eieren in je huis en tuin (niet in openbare parken en bossen), en videobel je (schoon)ouders, zodat zij alsnog kunnen meegenieten van de paaspret van je kinderen. Door alles te filmen, hebben zij toch het gevoel mee te zoeken met hun kleinkinderen.

4. Virtuele speurtocht

Ook leuk: het muZEEum heeft een virtuele eierzoektocht op touw gezet. In een online museum-omgeving kunnen je kinderen rondwandelen, op zoek naar de negen verstopte eieren. Achter elk ei zit een vraag. Wie het goede antwoord geeft, ontvangt een letter waarmee uiteindelijk een woord ontstaat. De oplossing mag worden ingezonden voor een prijs.

5. Live bakken met Miljuschka

Maandag, op Tweede Paasdag, kun je live met Miljuschka Witzenhausen meebakken. Vanaf 14.00 uur gaat ze aan de slag met feestelijke paasbaksels met daarin volledig plantaardige boter. Verrassend en lekker! Jij kunt online meekijken en meedoen via Facebook en Instagram.

6. Win een zingende politieagent

Ook Politie Oost-Nederland doet een duit in het zakje met het Politie Paaseieren Zoekspel. Op de Facebookpagina’s van de politieteams in Gelderland en Overijssel (74 maar liefst in totaal) worden virtuele paaseieren verstopt. Elk ei toont een letter, die samen een zin vormen die opgestuurd kan worden. Deelnemers uit Gelderland en Overijssel die de zin goed hebben, kunnen een optreden van een zingende politieagent winnen voor de voordeur!

7. Bestel een lokale paasbox

Nu horecagelegenheden nog steeds dicht zijn, verzinnen steeds meer ondernemers alternatieve acties om mensen toch van lekker eten en drinken te kunnen voorzien. Zo zijn er veel cafés, restaurants en cateraars die druk bezig zijn met het samenstellen van een paasbox. Steun een lokale ondernemer en bestel eens zo’n box voor Eerste of Tweede Paasdag!

8. Doe een online pubquiz

Je hoeft echt niet per se de kroeg in om je vrienden of familie eens flink om de oren te slaan met een stevige portie triviakennis. Duikel dit weekend één van de vele online pubquizzen op die georganiseerd worden, maak een lekkere paasborrelplank voor jezelf, en quizzen maar!