Tips om het daten weer op te pakken: ’Doe niet alles op een avond’

1. Focus eerst op jezelf

„Veel vrouwen zitten na de coronatijd minder lekker in hun vel - bijvoorbeeld doordat ze wat kilo’s zijn aangekomen. Daar is niks mis mee, maar het is belangrijk dat je je daar eerst op focust voordat je weer gaat daten. Sommige dames voelen zich hierdoor namelijk tijdens een date niet op hun gemak, waardoor ook de date niet succesvol is.”

„Ook hebben veel mensen het gevoel dat ze moeten inhalen. Dat is nergens voor nodig. Doe het rustig aan en kijk wat ervan komt. Zeker als je 1,5 jaar thuis op de bank hebt gezeten, laat dan niet al je geluk afhangen van een date, alleen omdat het nu weer kan. Sta er hetzelfde in als voor corona: is het hem niet, dan is het hem niet en dan loopt er echt nog wel een andere prince charming voor je rond.”

2. Ga erop uit

„Ik merk dat veel vrouwen het geswipe beu zijn, ze zijn klaar om mensen fysiek te ontmoeten. Daarom raad ik je aan om gewoon lekker naar de kroeg of een festival te gaan.

Valt je oog daar op iemand? Probeer dan eerst oogcontact te maken. Vaak kun je zo al merken of hij voor een gesprek openstaat. Doe dat niet één keer, maar doe het een paar keer. Probeer er dan ook bij te lachen. Lacht hij terug? Stap er dan op af en spreek hem aan.

Mannen waarderen het juist als de vrouw het gesprek begint. Ik vind het heel stoer als een vrouw gewoon vraagt ’Hey, wil je een biertje?’ Of begin met een gekke oneliner, waarvan je weet dat ’ie zo slecht is dat het vooral heel erg grappig is. Als laatste kun je ook gewoon met de deur in huis vallen en een complimentje geven.”

3. Plan een date

„Zie je hem wel zitten? Doe niet alles op een avond en plan dus niet onmiddellijk een date. Wissel eerst nummers uit. Dat gebeurt vaak organisch wanneer een van de twee weggaat. Zit hij de volgende dag nog steeds in je hoofd? Wees niet bang om hem dan te appen.

Maak daarna wel zo snel mogelijk een afspraak voor een date. Ik vergelijk het altijd een beetje met een accu: wanneer de accu van je telefoon net een beetje opgeladen is, dan is ’ie ook echt zo weer leeg. Dat is in het prille stadium van een relatie ook zo. Je hebt maar een hele korte indruk van iemand, die ebt ook heel snel weer weg. Laad dus zo snel mogelijk die accu weer op.”

4. Spreek buiten af

„In de coronatijd merkte je dat mensen sneller naar buiten gingen. Ik verwacht dat die trend zich voortzet. Ga naar het park, neem lekkere hapjes en een kleedje mee en ga picknicken. Je kunt ook een leuke combinatie-date doen: ga wandelen op het strand en doe erna een drankje. Als je een toffe gedeelde hobby hebt, kun je dit natuurlijk ook op je date doen. En simpelweg samen wat drinken is altijd een goed idee.

Ben je bang dat het gesprek stilvalt? Google vooraf een vragenlijst met vragen voor tijdens een date en pik er drie uit. Zo heb je altijd iets achter de hand en kom je meteen wat meer te weten over je date. Spreek sowieso niet meer dan twee uur af, dat is meer dan genoeg tijd voor een eerste date. Ben je daarna nog nieuwsgierig? Dan spreek je gewoon nog een keertje af.”