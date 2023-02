Moet je ook je gezicht reinigen als je geen make-up draagt?

„Als je om jouw huid geeft en geen zin hebt om pukkeltjes of oneffenheden te krijgen: JA! Het is heus geen fabeltje dat de huid met make-up erop namelijk niet goed kan ademen en dat dit ook verstopte porieën op kan leveren (extra talgaanmaak) en een acne huid kan verergeren. Door het niet verwijderen van make-up wordt de huid afgesloten en ontstaan er puistjes/rode vlekken en kan het zelfs zware huidproblemen veroorzaken. Het is natuurlijk wel erg verleidelijk om na een vermoeiende dag of een avondje doorhalen de make-up te laten zitten. Een groot deel daarvan is immers toch al verdwenen? Maar dat laatste is niet helemaal waar. Foundation en poeder blijft namelijk lang zitten en dringt ook in de huid. Een aanrader is daarom het gebruik van minerale poeder, dat is op natuurlijke basis en dus (ook overdag) minder schadelijk voor de huid.

Make-uploos

De hele dag wordt de huid blootgesteld aan milieuvervuiling dat zich vasthecht aan de make-up en dit kan schade veroorzaken aan de huid. Ook kan het bijdragen aan een mindere productie van collageen waardoor rimpels en lijntjes sneller opduiken en de huid snel ouder oogt. Let op! Ook als je overdag make-uploos bent is het verstandig om de huid te reinigen voor het slapengaan, omdat de vrije radicalen ook dan de huid binnendringen en veroudering of huidproblemen kunnen veroorzaken.

Oogmake-up

Op het eerste gezicht lijkt oogmake-up minder schadelijk, omdat het hier maar een klein stukje huid betreft. Maar een mascara er op laten zitten kan zorgen voor het afbreken van de wimpers, het droogt de wimpers uit en maakt ze broos, vooral ook wanneer je bijvoorbeeld per ongeluk in je slaap in de ogen wrijft. In de nacht wordt er ook minder geknipperd en worden de ogen dus minder vochtig gehouden waardoor eventuele bacteriën niet worden ’weggespoeld’. Oogmake-up kan ook in de ogen terecht komen en daardoor kunnen ontstekingen ontstaan, vooral als dit onder eventuele contactlenzen terechtkomt en blijft drijven. Als er eenmaal bacteriën in het haarzakje terecht komen kan dit ook voor gezwollen oogleden zorgen. Oogschaduw bevat soms metallic-tinten en dit gaat in de oogplooien zitten waardoor het op zeker irritaties oplevert in de ooghoeken en op de oogleden. Ga wel voorzichtig om met het reinigen van de ogen, druk bijvoorbeeld een katoenen eyepad of een wattenschijfje met reinigingsmelk een paar seconden op de oogleden en wrijf niet te hard. Werk van boven naar onder en van binnen naar buiten.

Over de datum

Een andere beautyregel is dat je nooit make-up moet gebruiken die over de datum is. Je wilt immers geen huidirritaties, ooginfecties of huiduitslag krijgen. Maar hoe zie je dit dan? Tegenwoordig staat de houdbaarheidsdatum op het product, in de vorm van een potje of een ander product met daarbij een cijfer, bijvoorbeeld 24, gevolgd door een M (24M), hetgeen staat voor 24 maanden. Dat betekent dat dit product dan minimaal 2 jaar houdbaar is. Mascara gaat sowieso eenmaal geopend maximaal drie maanden mee, lippenstift, een oogpotlood, oogschaduw of nagellak 2 jaar, foundation en concealer 1,5 jaar en poeder 2 jaar. Tip! Gebruik uit voorzorg een spatel en niet de vingers om crème uit de pot te halen. En nog een tip: ruikt make-up muf of is de structuur niet meer goed, dan vooral weggooien.

Kwasten schoonmaken

Niet alleen het gezicht, maar ook de tools die je daarvoor gebruikt moeten schoongemaakt worden. Het is daarom ook een aanrader om kwasten wekelijks of in ieder geval om de twee weken te reinigen. Dat kan door ze met lauw water te wassen, bijvoorbeeld in een bakje met wat milde babyshampoo. Er zijn ook speciale cleaners die je in een bakje giet en waarin je de kwasten even laat weken. En voor de ware profs zijn er ook apparaten voor thuis waarin je sponsjes en kwasten kunt reinigen door middel van een stoombehandeling.

Topcoat nagels

En dan tot slot nog een fijne beauty regel/wet: gebruik voor het aanbrengen van de nagellak altijd een basecoat. Op die manier verkleuren je nagels ook minder snel geel als je de nagellak er weer af haalt. Soms heeft een basecoat ook verzorgende ingrediënten zoals vitamines, olie en proteïnen om de nagels extra sterk te maken. Na het aanbrengen van de nagellak laat je het geheel drogen en dan is een topcoat de laatste stap. Deze lak laat de nagels extra glanzen en zorgt voor minder beschadigingen en extra stevigheid. Als de nagels nog bijgevijld moeten worden hou er dan rekening mee dat je de nagels beter niet kunt knippen in verband met de optie dat ze gaan splijten of scheuren en vijl altijd slechts één kant op. Zo blijven de nagels stevig en mooi!

