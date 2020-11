Naline (34): Met een vetrol is niets mis

Naline Schol straalt in de rubriek Mooi op elke leeftijd Ⓒ Andries Kooijman

Voor onze populaire rubriek Mooi op elke leeftijd zetten we vrouwelijke dertigplussers in het zonnetje. Want wij vinden alle vrouwen mooi: ongeacht gewicht, maat en/of ’schoonheidsfoutje(s)’. Wat is jouw beautygeheim en waarvan ga jij stralen? En wat houdt jou jong? Deze week Naline Schol (34), ze is getrouwd met Daniël (35) en samen hebben ze twee zoons (8 en 5). Naline werkt als ambulant hulpverlener voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid en is in haar vrije tijd plus size-model.