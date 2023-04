Daghoroscoop 24 april - Sterrenbeeld Steenbok: Je krijgt innerlijke rust!

VANDAAG JARIG

Als op 17/5 Jupiter in jouw teken verschijnt is dat een verheugende gebeurtenis. Hij brengt voor de rest van het jaar een goed leven mee, zowel persoonlijk als fysiek. Je gaat wellicht vaker op reis, jouw libido neemt toe, zal lichtvoetiger, en ook aantrekkelijker zijn. Halleluja!

STERRENBEELD RAM

Als je je te druk hebt gemaakt, zal jouw lichaam je dat laten weten. Doe wat rustiger aan en besteed voldoende tijd aan het opladen van jouw fysieke en psychische batterijen. Baar zo min mogelijk opzien op het werk en mijd lawaai.

STERRENBEELD STIER

Als je je bewust bent van jouw eigenzinnigheid voorkom je ruzies, zeker als een zakelijk partnerschap meer is gaan lijken op een gevecht om de macht dan op samenwerking. Sluit een wapenstilstand en bespreek jullie beider klachten.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Het zou geen moeite moeten kosten om vandaag optimistisch en vrolijk te zijn. Met een gedisciplineerde houding zal je in staat zijn zaken evenwichtig te benaderen. Je mag ervan uit gaan dat je het werk dat jou wacht aankunt.

STERRENBEELD KREEFT

Je kan je zorgen maken over jouw plaats op het wereldtoneel. Een goed moment om een studie op te pakken. Als er in een romance sprake is van een aanzienlijk leeftijdsverschil moet daarover goed en nuchter worden nagedacht.

STERRENBEELD LEEUW

Dit kan een dag zijn waarop je tevreden bent met jezelf. Maak gebruik van jouw communicatieve talent en vlagen van intuïtie. Dankzij je aangeboren gevoeligheid ben je in staat raad en richting te geven aan collega’s en klanten.

STERRENBEELD MAAGD

Studie en opvoeding kunnen vandaag een grote rol spelen in jouw gedachten. Jij kan je een doel hebben gesteld waarvan je weet dat je meer zal moeten verdienen om het te bereiken. Verdiep je in de cursussen die jij kan volgen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

De kosmos zorgt voor een positieve werkomgeving en vooruitgang. Als je het juiste tempo aanhoudt, kan je tegen het eind van de dag op flinke productiviteit terugkijken. Blijf op de hoogte van alle technologische ontwikkelingen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Een recente training kan vandaag z’n nut in veelvoud bewijzen. Door aan een wedstrijd deel te nemen, kan je een fantastische prijs winnen. Leg de laatste hand aan een overeenkomst en zet nieuwe plannen op de rails.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

De trend is positief voor degenen die weer aan het werk gaan. Je hebt er zin in en kan concrete resultaten boeken. Een project achter de schermen dat veel tijd nodig had om te worden voltooid kan eindelijk zo ver zijn.

STERRENBEELD STEENBOK

Het tempo kan hectisch worden door veel werk en doordat de telefoon doorlopend gaat. Desondanks zal er sprake zijn van innerlijke rust en zul je je niet over de kop werken. Delegeer de minder belangrijke taken aan anderen.

STERRENBEELD WATERMAN

Een veelbelovende dag. Je zal meer dan voorheen in staat zijn huiselijke verantwoordelijkheden en werk met elkaar in evenwicht te brengen en jouw tijd beter in te delen. Plan jouw financiële toekomst nu de kans op succes groter wordt.

STERRENBEELD VISSEN

Hard werken en extra studie kunnen jou een streepje voor bezorgen met promotie tot gevolg. Reizigers kunnen een buitenkansje meemaken. Wil je een tweedehands voertuig kopen, focus je dan niet op de meest hippe modellen.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.