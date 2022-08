Boodschappen worden steeds duurder: moet het kabinet ingrijpen?

De grootste prijsstijgingen vind je in het pasta-, brood- en zuivelschap. Chocolade, bananen en schoonmaakartikelen worden nauwelijks tot niet duurder. Dat we nu meer betalen voor onze boodschappen, komt volgens de onderzoeker mede door de oorlog in Oekraïne. Ook graan- en arbeidstekorten spelen een rol. Die problemen zijn niet zomaar verdwenen, en daardoor de prijsstijgingen ook niet.

Fractievoorzitters van de Tweede Kamer gaan vandaag met coalitiepartijen om de tafel over de stijgende prijzen en de daarbij komende dalende koopkracht. Onderhandelen over maatregelen doen ze vandaag nog niet, dat komt volgende week. Wel heeft het kabinet voor mensen met de laagste inkomens een steunmaatregel geïntroduceerd. Deze mensen krijgen een gift van vijfhonderd euro om rond te komen, ondanks de hoge prijzen in de supermarkt. Ook ontvangen zij eenmalig achthonderd euro aan energietoeslag.

Het kabinet maakt zich nu vooral zorgen om mensen met een middeninkomen, omdat zij niet in aanmerking komen voor de energietoeslag. Premier Rutte en minister Kaag van Financiën zeggen al dat ze dit jaar niets meer kunnen regelen voor de middenklasse. Wel zijn zij bereid dit mee te nemen in de begroting van 2023.

Sandra ziet de prijsverhoging al maanden terug in haar boodschappen.

Eva gelooft dat we de stijgende prijzen tegen kunnen gaan. Leonie vindt dat het duurder worden van onder andere vlees ook een voordeel met zich meebrengt.

