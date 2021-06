Daghoroscoop 10 juni - Raak niet betrokken, Kreeft!

VANDAAG JARIG

Je carrière kan een poosje tot stilstand komen en vervolgens van richting veranderen. Die pauze zal verfrissend zijn, dus je hoeft je er geen zorgen over te maken. Op liefdesgebied is voorzichtigheid geboden. Gaat het om pril geluk, dan moet dat de tijd krijgen om zich te ontwikkelen.

RAM

Het is druk in de kosmos en op aarde zal het niet anders zijn. Je kunt belaagd worden met zorgen over huis en gezin. Neem beslissingen over geld en de manier waarop je meer geld kunt genereren. Motiveer jezelf om te presteren.

STIER

Op veilig spelen is het beste. Bouw met de blik op de toekomst gericht een fundament op solide grond. Laat geld dat je met hard werken hebt verdiend te eigen bate voor je werken. Een extra verzekering kan een verstandige zet zijn.

TWEELINGEN

Goede communicatie en hoffelijkheid zijn vandaag een belangrijke factor. Om problemen op te lossen moet je je bepalen tot het punt waarom het gaat. Leg je erbij neer als ondanks je inzet alles op niets uitdraait.

KREEFT

Het liefst zal je uitslapen en de dag rustig beginnen. Het zal dan ook niet meevallen om de deur uit en aan de slag te gaan. Op het werk kan een schandaal worden onthuld dat een geruchtenstroom op gang brengt. Raak niet betrokken!

LEEUW

Zorg dat je op tijd bent als je een formele of officiële bijeenkomst moet bijwonen. Te laat komen zal als een gebrek aan respect worden beschouwd. Kleed je goed want je zult, of je dat prettig vind of niet, op je uiterlijk worden beoordeeld.

MAAGD

Valse bescheidenheid is overbodig. Je bent prima in staat exact en zonder aarzelen te zeggen wat je denkt en voelt. Als je namens anderen spreekt zullen de juiste woorden moeiteloos over je lippen komen. Houd je aan feiten.

WEEGSCHAAL

Als je je energiek en een doorzetter toont staat je een mooie dag in je carrière te wachten. Hoofd en hart zitten op één lijn waardoor je doeltreffend kunt werken. Ga de details nog eens na van een project dat in de steigers staat.

SCHORPIOEN

Zoek eens uit of er een cursus is die je kan helpen vorderingen te maken in je huidige baan. Stippel een route uit naar je toekomst. Via contacten met buitenlanders kun je een nieuwe relatie aangaan met iemand ver weg.

BOOGSCHUTTER

Neem de suggesties ter harte van vrouwen om je heen die goede ideeën hebben. Je brengt meer tot stand als je beter georganiseerd bent. Doe je voordeel met de wijsheid en ervaring van anderen, ook al hoor je die liever niet.

STEENBOK

Een drukke dag; je geest moet overuren maken en aan ideeën heb je geen gebrek. Geduld en tolerantie kunnen echter in beperkte mate aanwezig zijn. De komende weken zullen veel discussies draaien om relaties en verplichtingen.

WATERMAN

Verrassingen en aangename gebeurtenissen kunnen voor opwinding zorgen. Een geschikt moment om je vaardigheid te vergroten op een terrein dat je speciale aandacht heeft. Je bent gezegend met een rappe tong en verkooptalent.

VISSEN

Het zal niet moeilijk zijn duidelijk te maken wat je te zeggen hebt. Gedraag je proactief bij het oplossen van problemen. Het moment is gekomen om op te houden jezelf al te serieus te nemen. Richt je eens op lichtvoetig vermaak.

