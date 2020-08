Recept: Indiase pessaratu met frisse mango-chutney

„Deze editie staat in het teken van haar. Ga er maar aan staan op een culipagina: haar in je eten, hoe naar is dat!” Haar in je eten hoef je dan ook niet te verwachten. Het werd totaal iets anders wat de pot schaft. Haar keuze viel op Pessaratu: een crêpe-achtig brood, uit het Indiase Andhra Pradesh.

Ingrediënten voor de pessaratu

~ 1 kopje mungbonen

~ half kopje rijstmeel

~ 1 kopje water

~ 1 tl zout

~ 1 kleine rode ui (gesnipperd)

~ 25 g verse koriander, gehakt

~ 2 middelgrote groene pepers (rawit)

~ 2 el zonnebloemolie

~ mango chutney

Bereidingswijze van de pessaratu

Stap 1

Week de bonen in ruim water minstens 6 uur. Maal ze vervolgens fijn in de keukenmachine (niet eerst koken!). Voeg het kopje water beetje bij beetje toe. Meng het mungbonenmeel met het rijstmeel, zout en water. Er moet een dun beslag ontstaan.

Stap 2

Voeg eventueel meer water toe. Giet wat beslag in een pan met anti-aanbaklaag en bestrooi met de uien, stukjes peper en blaadjes koriander. Bak even tot de onderkant bruin is (stukje optillen met een vork) en serveer met mango-chutney.