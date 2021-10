Premium Het beste van De Telegraaf

Moeder en dochter schreven boek over borstkanker: 'Ik was zo bang'

Door Marjolein Hurkmans

„Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Je leeft om je medische afspraken heen. Om toch een beetje grip op mijn leven te houden, ging ik alles opschrijven."

Een ingetrokken tepel, daar begon het mee. En zoiets komt nooit gelegen. Ook niet bij Margaret Stokwielder (56) en haar dochter Carlijn van Boggelen (21). Ze hadden net een lastige periode achter de rug. De ouders van Margaret waren kort achter elkaar overleden. Een vriendin van Carlijn had zelfmoord gepleegd waardoor de studente zelf in een depressie was geraakt. „We waren er net weer bovenop aan het krabbelen”, vertelt ze. „Ik had het gevoel dat het eindelijk weer goed met me ging. En toen werd mama ziek.”