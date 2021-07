Twitter gaat los op blonde ex-stewardess in ’B&B Vol liefde’

„Drie heren zijn voor Caroline afgereisd naar haar Oostenrijkse B&B in Bad Kleinkircheim: Nico, Eric en Marc. Alle drie lijken ze even hard als een blok voor de blonde ex-stewardess te vallen. Nieuwkomer Marc is door de vrienden van Caroline uitgekozen, omdat hij gek is op klussen en niet van rommel houdt. Belangrijk, want hygiëne staat hoog in het vaandel bij de B&B-eigenaresse. Wellicht dat dat ook de reden is dat hond Roosje niet mag lopen en de hele dag wordt opgetild.

Wc-pot

Voetbaltrainer Eric noemt zichzelf een flirt, maar zijn pogingen oogcontact te maken met Caroline zijn vooralsnog tevergeefs. Wat overigens niet zo moeilijk zou moeten zijn, aangezien ik haar nog niet met haar ogen heb zien knipperen. De 51-jarige Nico wordt onzeker van alle concurrentie en lijkt van de zenuwen z’n mond niet te kunnen houden. Wat ik me afvraag: zouden alle deelnemers wel op de hoogte zijn van het concept van het programma? Ze zijn steeds stomverbaasd als een nieuwe kandidaat het terrein op komt lopen.

De vrijgezelle B&B-eigenaren lijken door de programmamakers totaal aan hun lot te worden overgelaten. Er staan geen groeps- of een-op-een-dates op de planning, waardoor ze maar hun eigen spelregels bedenken. Caroline weet in ieder geval overal een wedstrijd van te maken. Of het nou het vullen van een picknickmand of het schrobben van de badkamer is. (Sopte Nico nou echt het schoonmaakdoekje ín de wc-pot?) De heren lijken in elk geval op een kinderlijke manier indruk te willen maken op hun moeder. Ahum, pardon, bij hun potentiële liefde.

Aanbidders

Met geen enkel keuzemoment in het vooruitzicht is het ook nog eens onduidelijk hoe lang de gasten überhaupt blijven logeren. Ik snap wel waarom Caroline haar mannelijke aanbidders aan het werk zet. Voor hetzelfde geld blijven de deelnemers drie weken plakken – zo’n dagelijks televisieprogramma moet toch gevuld worden. En aan betalende gasten kun je moeilijk vragen om een tuinhekje te repareren.

Waarschijnlijk is het voor Caroline ook nog één groot vraagteken hoe ze uiteindelijk haar keuze zal maken. Want bij de zoektocht naar ware liefde komt toch meer kijken dan een paar stevige klushanden, zou je zeggen. Maar vooralsnog blijven de afleveringen gevuld met een hoog testosterongehalte bij mannen die vooral bezig zijn de concurrentie af te troeven… Of ze de dame waarvoor ze naar het buitenland willen emigreren daarbij nou echt beter leren kennen, is de vraag. Of zoals Kim op twitter zegt: ’In Oostenrijk worden nog nét de piemels niet op tafel langs een meetlint gelegd…’.”