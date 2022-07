Premium Het beste van De Telegraaf

Tussen de lakens Elodie datet om zwanger te raken: ’Ik vind het wel spannend’

Elodie is naarstig op zoek naar een date. Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Elodie (35). Ze is single en heeft na tal van slechte ervaringen met mannen absoluut geen zin in een relatie. Wat ze wel wil, is een kind. ’Ik date momenteel vooral om een man te vinden die me zwanger kan maken.’