Daghoroscoop 25 februari

VANDAAG JARIG

Uw gezondheid lijkt dit jaar uitstekend. Er zullen, zo te zien, geen langdurige stressperiodes zijn en over het algemeen heerst harmonie en dat is ideaal voor uw welzijn. Natuurlijk zullen er momenten zijn dat uw energie te wensen overlaat, maar die zullen niet lang duren. Maak u niet druk.

RAM

Luister naar uw geweten, vooral als u iets hebt gedaan uit jaloezie. U kunt nu inzicht krijgen in het hoe en waarom van uw daden. Ook kunt u uw bestaan een nieuwe richting geven door lering te trekken uit de lessen die u kreeg.

STIER

Een sollicitatie of ander moeilijk gesprek kan u afschrikken, maar met nervositeit helpt u uzelf niet. Spreek uzelf moed in en ga ervan uit dat alles goed kan verlopen. Gebruik uw goede inlevingsvermogen om anderen te doorgronden.

TWEELINGEN

U kunt van anderen gedaan krijgen wat u beoogt, maar u zult er uw charme voor moeten gebruiken en precies moeten aangeven wat u wilt. Beroepsmatig wachten u groter verantwoordelijkheden die niet extra zullen worden betaald.

KREEFT

Mensen met macht zijn in u geïnteresseerd en dat kan te maken hebben met uw kennis van metafysica. U kunt energieker zijn dan anders. Waar het bezittingen betreft die u met anderen deelt kunnen emoties gaan opspelen.

LEEUW

Huiselijke besognes kunnen zwaar wegen en misschien voelt u zich schuldig over iets wat u hebt gedaan of nagelaten. Een excuus is terecht als u plichten hebt verzaakt. Iemands reactie kan u doen wensen dat u uw mond had gehouden.

MAAGD

Bemoei u niet met anderman leven. Collega’s kunnen hinderlijk zijn, zeker als u van hun werk afhankelijk bent. Misschien kunt u een deel van hun werk overnemen. Doe daar niet moeilijk over; rol de mouwen op.

WEEGSCHAAL

Streef naar harmonie met medewerkers, dan scoort u zakelijk of in een gezamenlijk optreden. Uw financiële situatie fluctueert en kan enigszins onzeker zijn. Gelukkig weet u intuïtief wat lucratief is en toekomst heeft.

SCHORPIOEN

Neem, als dat kan, een dag vrij of werk thuis zodat u in de buurt van familie en beminden kunt zijn. Kom ermee voor de draad als een collega problemen veroorzaakt die de zaak geld kunnen kosten. Doe het nu.

BOOGSCHUTTER

Het kan u moeilijk vallen gevoelens onder woorden te brengen. U hebt minder energie dan anders en u bent aan revisie toe. Zorg voor lichaamsbeweging, liefst in de buitenlucht. Verwerp beperkingen die niet meer actueel zijn.

STEENBOK

Financiële problemen kunnen bepaalde plannen of wensen in de weg staan. Terwijl u weet dat u het zich niet kunt veroorloven kunnen verleidingen te groot zijn. Let in ieder geval op uw geld, als u al de stad in gaat.

WATERMAN

Focus op de financiële kant van uw carrière. De kans is groot dat u met publiek te maken hebt of krijgt. Voer gesprekken, spreek mensen aan, het kan leien tot het doen van goede zaken. U kunt gevraagd worden een club te leiden.

VISSEN

Hoewel u gemotiveerd bent iets nieuws te leren kunt u ook dromerig zijn en onpraktisch. Het liefst zult u zich aan een afspraak willen onttrekken. Beter is om ervoor te gaan; u zult er aan het eind van de dag geen spijt van hebben.