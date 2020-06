Lisette Wellens (33): ’Wie zwijgt stemt toe, ook als het om racisme gaat’

Niet wit en niet zwart

De afgelopen dagen hebben meer met me gedaan dan ik in eerste instantie aan mijzelf wilde toegeven. Als kind van een zwarte moeder en een witte vader balanceer ik op een vreemde lijn. Niet wit en niet zwart. Allebei een beetje. En dus ook allebei net niet.

Vandaar dat ik mijzelf de afgelopen dagen steeds heb toegesproken met dingen als: ‘niet zeuren’, ‘er zijn mensen die het veel zwaarder hebben dan jij’ en: ‘spreek je er maar niet te veel over uit’. Maar dat is precies waar de schoen wringt. Precies die gedachten zorgen ervoor dat al die kleine, gemene, racistische speldenprikjes waar ook ik in Nederland veel te vaak mee te maken krijg in stand blijven. Vaak zo subtiel maar helaas ook zo diepgeworteld. Dus daarom nu toch dit bericht.

Hoe vaak ik niet heb gehoord dat ik ‘zo Nederlands’ ben dus vast wel tegen een grapje over zwarte mensen kan, dat ik niet moet zeuren als iemand gedachteloos het woord neger gebruikt, want dat dat toch niet voor mij geldt? Dat ik vast de eerste uit mijn familie ben die is gaan studeren, of dat ik een leuke meid ben maar dat ik me maar niet te veel moet gaan gedragen als Sylvana Simons. Dat mensen ongevraagd aan mijn haar zitten en dan concluderen dat het ‘zo zacht ’ is. Of gekscherend zeggen dat ik op een poedel lijk. En dan was er ook nog het moment waarop ik tijdens een EK in de kroeg praktisch applaus kreeg van een oudere Amsterdammer die het echt heel erg knap vond dat ik het volkslied uit mijn hoofd ken.

Wie zwijgt stemt toe

Ik durf te wedden dat alle mensen die bovenstaande opmerkingen gemaakt hebben dat allang weer vergeten zijn. Want ook alle excuses die volgden op het moment dat ik ze op hun racistische opmerkingen wees heb ik allemaal weleens gehoord: ‘Het was maar een geintje’, ‘ik heb zelf een zwarte vrouw’, ‘mijn andere zwarte vrienden vinden dat ook’, ‘je neemt het te persoonlijk’, ‘je bent te gevoelig’, ‘je hebt het gewoon verkeerd begrepen’ ‘zo bedoelde ik het niet hoor’. Toch ben ik nu diep van binnen voorzichtig hoopvol dat er misschien iets gaat veranderen. Dat dit het begin is van een nieuwe koers en een flinke stap voorwaarts. Ik kreeg berichten van mensen waarvan ik het niet had verwacht... Vrienden van vroeger, oud-collega’s en studiegenoten. Ze wilden weten hoe ik hier nou over denk. Of ik eigenlijk ook weleens iets gemerkt heb van die ongelijkheid en wat ze zouden kunnen doen om alles beter te begrijpen. En dat is waar het om gaat. Om begrip voor elkaar, om praten met elkaar. Het is niet genoeg om je te verschuilen achter de woorden ‘ik ben geen racist’. Het is tijd dat je ‘anti-racist’, wordt. En je uitspreekt. Want wie zwijgt stemt toe, ook als het om racisme gaat.