In ieder geval tot eind april is heel Nederland zo’n beetje gesloten. VROUW-collega Marjolein Hurkmans (55) is getrouwd met Kees en moeder van drie volwassen kinderen. Onlangs kreeg ze de diagnose longkanker. Omdat ze daardoor tot de risicogroep behoort, heeft ze zichzelf een soort van in quarantaine geplaatst. In deze serie columns vertelt ze daarover. Vandaag: dag 24.