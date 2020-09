Gaan met die (havermout met) banaan!

VROUW-collega Marjolein zoekt bij alle themanummers van VROUW Magazine passende gerechten. Dit keer: romige geroosterde havermout met banaan. „Het boek ¡Sabor Sabor! van Sandra Alvarez heb ik stuk gekookt! Dus ik was helemaal blij dat er een nieuw boek van haar is, vol recepten met olijfolie. Want je moet goed voor jezelf zorgen, om te beginnen met een ontbijtje!”