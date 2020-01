Deel 220: ’Ze laat haar vingers in mijn slipje glijden’

Ⓒ Hollandse Hoogte

Mijn moeder en ik zitten bij het notariskantoor. We zetten beiden onze handtekening en dat betekent dat we vanaf 1 april eigenaar zijn van een dubbele woning in Amsterdam Zuid. Ik krijg een eigen opgang en mijn moeder is dus heel dichtbij om dag en nacht te kunnen oppassen op de baby als dat nodig is. Ik wrijf over mijn buik. Gelukkig hebben we niks overgehouden aan dat ongeluk laatst. De auto eindigde in de vangrail en Mark en ik kwamen er zonder kleerscheuren vanaf.