Prinsessendroom

„Als klein meisje droomde ik al van een kroon en zei ik dat ik later prinses of Miss Nederland zou worden. Waar dat vandaan kwam weet ik niet. Tien jaar geleden deed ik mee aan de verkiezing, maar ik redde het niet. Ook bij andere wedstrijden ging ik nooit door naar de volgende ronde. Ik was te klein of te anders. Natuurlijk vond ik dat jammer, maar ergens wist ik dat mijn moment nog zou komen. Zelfs nadat ik trouwde en niet meer mocht meedoen aan Miss Nederland.

Knalroze lokken

Ik trok de stoute schoenen aan en gaf me op voor Mrs. Netherlands. Ik had nooit gedacht dat ik zou winnen, laat staan dat ik zelfs Mrs. Europe zou worden! De vrouwen die winnen hebben eigenlijk altijd blond haar en blauwe ogen óf bruin haar en bruine ogen. Mijn lokken zijn al jaren knalroze! Ik leek in niets op de andere deelnemers, maar dat bleek juist mijn kracht.

Complimenten

Veel mensen vinden er iets van. De starende blikken ben ik gewend, tegelijkertijd krijg ik er ook elke dag complimenten over. Ik sluit niet uit dat ik op een dag voor een andere haarkleur kies, blauw ofzo, maar ik vind het ook leuk dat mensen me aan mijn kapsel herkennen. Wereldwijd ben ik de enige miss met roze haar. Met mijn kroon op voel ik me een ander mens. Daarom zet ik ’m ook gerust in huis op. Mijn man verklaart me dan voor gek, maar ik ben er gewoon heel trots op.

Durven

Ik ga naar de Mrs Globe verkiezing in Amerika om te winnen, maar ook om een statement te maken. Ik wil vooral aan jonge meiden laten zien dat er meer is dan dat ene ideaalbeeld. Ook wil ik de vooroordelen over missen wegnemen, want er bestaat een hardnekkig beeld dat het vaak ’domme blondjes’ zijn. Ik heb echt wel wat te vertellen en breng mijn boodschap graag de wereld in: durf jezelf te zijn, durf anders te zijn!”

