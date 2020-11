’Klopt, ik ben groter dan veel andere vrouwen, maar... dit ben ik!’

Hoe keek je vroeger naar je lichaam?

„Als ik nu naar foto’s van vroeger kijk, vind ik het allemaal wel meevallen. Ik had inderdaad meer vormen dan mijn twee zussen, maar dik? Absoluut niet. Toch kreeg ik regelmatig te horen dat ik moest afvallen. Na de middelbare school startte ik een sportopleiding en werd ik slanker en gespierder. Maar toen ik jaren later zwanger raakte en door complicaties niet meer kon sporten, kwam ik weer aan. Pas toen werd ik me echt bewust van mijn lichaam.”

Waardoor kwam dat?

„Toen ik na mijn bevalling weer terugkwam in de sportschool, logen de reacties er niet om. Hoewel ik nog steeds een heel normale maat 42 had, kreeg ik bijvoorbeeld te horen dat ik ’best flink’ was voor iemand die sportlessen gaf. Dan keek ik naar mezelf en ging ik toch twijfelen. Ik heb het daar wel eventjes moeilijk mee gehad, maar gelukkig kon ik het na een tijdje van me afzetten. Klopt, ik ben groter dan veel andere vrouwen, maar alles zit erop en eraan, en dit ben ik!”

Wat denk je als je ’s morgens in de spiegel kijkt?

„Wat heb ik mooi haar! Ik ben gek op mijn haar. En anderen ook: het is vaak het eerste wat mensen tegen me zeggen. Twee jaar terug was ik daar wel klaar mee. Ik wilde dat mensen de Barbara ónder dat haar zouden zien en besloot het af te knippen. Toen was het een tijdje heel rustig. Ik kreeg geen complimentjes over mijn haar en voelde me minder mooi. Inmiddels heb ik gelukkig weer een volle bos. Als ik voor de spiegel sta, draai ik me geregeld om want ook op mijn billen ben ik best trots. Er zitten wat deukjes in hier en daar, maar die mogen de pret niet drukken.”

Zijn er ook dingen die je minder mooi aan jezelf vindt?

„Mijn zwembandje vind ik niet top. Als ik buig, heeft-ie wel iets weg van Homer Simpson, haha! Daar draait het volgens mij om: jezelf niet te serieus nemen. Iedere vrouw heeft dingen die ze mooi en minder mooi vindt aan zichzelf. Maar dat laatste zou je geluk niet in de weg moeten staan. Ik zou het top vinden als we die labels de wereld uit zouden helpen. Wat maakt het uit of je dun, dik of er iets tussenin bent? Dit is je lichaam, dus je hebt het er maar mee te doen. Wees blij dat je leeft!”

Dit interview staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je ’m (eerder al) ook online lezen.