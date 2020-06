Kim Kardashian... Wie volgt haar nog?

Korset

De video waar het allemaal om draait, dateert van een jaar geleden. Ze draagt er een korset in, waarmee ze een scherpe wespentaille ’boetseert’. De wespentaille die, in combinatie met haar billen, vorig jaar op het Met Gala grote bekendheid kreeg.

Aha, dus een item uit de 15e eeuw is het geheim voor haar middeleeuwse schoonheidsideaal! Maar aan de reacties op haar post te zien, was niet iedereen content met haar gedweep met het korset. Mensen waarschuwden ervoor dat er meisjesogen zouden meekijken.

Zou Kim zich realiseren dat er zich talloze jonge meiden tussen haar volgers bevinden? Of wat dacht je van volwassen vrouwen waarbij de onzekerheid geprikkeld wordt door zulke Instagrambeelden? Zouden zij nu hetzelfde schoonheidsideaal willen nastreven? Zouden zij hiervoor hun taille weten te strikken in een korset dat hun ingewanden samenperst? Cijfers laten al jaren zien dat social media niet altijd even goed zijn voor het zelfbeeld.

Praat mee

